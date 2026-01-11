domingo 11 de enero de 2026
11 de enero de 2026
Allanamiento.

Detienen en Llavallol a un joven por balear a su vecina y vender drogas

Una mujer lo denunció por efectuar disparos. La Policía de Lomas descubrió que vendía cocaína y marihuana. Terminó en la Comisaría de Llavallol.

El arma y las drogas incautadas en el allanamiento en Llavallol.

Todo ocurrió en la calle Arribeños al 900. Una mujer denunció ante la Policía que su vecino, de 24 años, había realizado varios disparos sin motivo alguno. Efectivos del Comando de Patrullas de Lomas recibieron el alerta sobre la situación.

Desde la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°4 de Lomas de Zamora ordenaron realizar un allanamiento de urgencia en la casa del agresor y concretar su detención. Lo que no sabían es que, además de la captura del joven, se encontrarían con otro grave delito.

Al ingresar a la casa del acusado, los policías encontraron varios elementos que dejaban en claro que había un negocio de venta de drogas. Hallaron picadura de marihuana, envoltorios de cocaína, una balanza de precisión y elementos de corte y fraccionamiento de drogas.

Además, los uniformados incautaron una pistola calibre 22 con numeración suprimida, presuntamente utilizada para realizar los disparos que describió la vecina. El joven fue inmediatamente detenido y trasladado a la Comisaría 4ª de Llavallol.

En el caso intervino la UFI N°4 por el delito de “tentativa de homicidio” y “tenencia ilegal de arma de fuego”, además de la UFI N°14 por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

