Lomas: así quedó la repavimentación de la Ruta N°4

En la Ruta N°4 , popularmente conocida como Camino de Cintura , el Municipio de Lomas de Zamora y el Gobierno de la Provincia desplegaron una serie de obras para mejorar el tránsito y beneficiar a miles de vecinos .

Los trabajos de repavimentación en Llavallol se desarrollaron en el tramo comprendido desde la calle Magallanes hasta la Avenida Seguí, abarcando 1.300 metros. También hicieron obras desde la zona de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) hasta la fábrica Firestone.

En ambos sectores se mejoró y ensanchó la calzada para brindar mayor resistencia al paso de vehículos y ampliar la capacidad de circulación para que no haya congestiones de tránsito. También construyeron nuevas colectoras de un único sentido de circulación en ambas manos.

El proyecto incluyó además la ejecución de un sistema de desagüe hidráulico , dársenas para el transporte público de pasajeros , un nuevo sistema de iluminación , barandas de defensa vehicular y señalización horizontal y vertical .

La Ruta 4 es una avenida interurbana que conforma el segundo anillo de circunvalación del AMBA y tiene una gran cantidad de circulación por parte de vehículos particulares, transporte público y de cargas. Además de mejorar el tránsito y la calidad de vida de los vecinos, los obras buscan potenciar el desarrollo comercial de Llavallol.

Más obras para mejorar el tránsito en Lomas de Zamora

Otro de los cambios significativos en la vida cotidiana de miles de personas es el paso bajo nivel de Temperley, que fue reconstruido de forma completa a través de un proyecto en conjunto con el Gobierno de la Provincia. El problema de la filtraciones de agua se solucionó mediante la ejecución de un nuevo sistema de drenaje y también construyeron una nueva calzada de circulación para los vehículos en material de hormigón, reforzaron la iluminación e instalaron paneles de insonorización en los muros para disminuir la contaminación auditiva.

Otra obra destacada fue la reconstrucción de 18 cuadras de la Avenida Recondo, en Fiorito, mediante un proyecto que incluyó acciones hídricas, nuevas veredas, rampas y señalización. Y sobre Antártida Argentina, una de las avenidas más importantes de la ciudad, planificaron la renovación completa de las más de 30 cuadras que van desde Camino de Cintura hasta Hipólito Yrigoyen.