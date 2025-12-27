Mejoraron el tránsito en Lomas con múltiples obras de infraestructura

A lo largo de este año, en los barrios de Lomas de Zamora se hicieron múltiples obras de infraestructura a cargo del Municipio para seguir mejorando el tránsito y darles nuevas comodidades a los vecinos.

Uno de los cambios significativos en la vida cotidiana de miles de personas es el paso bajo nivel de Temperley , que fue reconstruido de forma completa a través de un proyecto en conjunto con el Gobierno de la Provincia . El problema de la filtraciones de agua se solucionó mediante la ejecución de un nuevo sistema de drenaje y también construyeron una nueva calzada de circulación para los vehículos en material de hormigón, reforzaron la iluminación e instalaron paneles de insonorización en los muros para disminuir la contaminación auditiva.

"El bajo nivel quedó impecable y ahora es mucho más cómodo y rápido para cruzar. Lo uso casi todos los días", destacó Raúl Peralta, vecino de Temperley, sobre los trabajos en el cruce que une las avenidas 9 de Julio y Eva Perón. Otra obra destacada fue la reconstrucción de 18 cuadras de la Avenida Recondo, en Fiorito , mediante un proyecto que incluyó acciones hídricas, nuevas veredas, rampas y señalización.

Sobre Antártida Argentina , una de las avenidas más importantes de la ciudad, planificaron la renovación completa de las más de 30 cuadras que van desde Camino de Cintura hasta Hipólito Yrigoyen. "Siempre agarro la avenida para ir a Temperley o al centro de Lomas. Está muy bueno que la arreglen y mantengan en buenas condiciones", destacó Esteban Soto, vecino de Llavallol .

Y en estos momentos están repavimentando la avenida Frías, en Turdera, a lo largo de las 15 cuadras comprendidas entre Antártida Argentina y Garibaldi. Durante el año, el Municipio llevó adelante más de 225 obras de bacheo en hormigón y más de 2.400 intervenciones en concreto asfáltico.

Obras para cuidar la identidad barrial en Lomas de Zamora

El programa Adoquinadores de la Comunidad busca poner en valor a las más de 400 cuadras empedradas de la ciudad mediante el trabajo de una cuadrilla especializada que lleva a cabo un trabajo artesanal. El bacheo granítico consiste en levantar el empedrado deteriorado, reparar el sector aplicando cemento y recolocar adoquines originales para nivelar la calzada, asegurar durabilidad, seguridad vial y conservación del patrimonio urbano.

Ya hubo reparaciones en los cruces de la calle Pueyrredón con Medrano y Malabia, en Banfield. Mientras que en Temperley estuvieron sobre José María Paz, entre Meeks y Nóbrega, y en distintos sectores de España, Pringles, 25 de Mayo y Vago. A su vez, en los últimos días llegaron a Tomás Espora y Suárez; Esmeralda y Colón; y a Viamonte, entre Matheu y Monseñor Schell.

Además de formar parte de la identidad y la estética de los barrios, las calles empedradas son importantes porque reducen la velocidad de los vehículos y tienen muy buenos niveles de absorción de agua durante los días de lluvia.