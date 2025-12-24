En Lomas de Zamora, mejoran el drenaje del agua con obras hídricas en los barrios

Son trabajos para mejorar la calidad de vida en los barrios de Lomas de Zamora.

Para garantizar un normal escurrimiento del agua en las calles y prevenir inundaciones durante los días de fuerte lluvia , el Municipio sigue adelante con las obras hídricas en distintos barrios de Lomas de Zamora .

En el cruce de las calles San Pedro con Pringles y Fernández, en Temperley , se está ampliando la capacidad de escurrimiento de la zona mediante la colocación de nuevos caños de desagüe que permitirán mejorar el drenaje pluvial , que el sistema no colapse y brindar mayor seguridad y calidad de vida a los vecinos. Cuando terminen de instalar el nuevo canal de desagüe, las cuadrillas se encargarán de reparar las calzadas intervenidas.

Este año. Hicieron 225 obras de bacheo en hormigón para mejorar el tránsito en Lomas

Otra obra de infraestructura hídrica destacada se llevó a cabo en las calles Barbieri y Gordillo, de Santa Marta , con la instalación de 367 metros de conductos pluviales para que el agua escurra bien y no se aneguen las calles, 1.100 metros cuadrados de hormigón, 400 metros de cañería, 9 bocas de inspección y 4 sumideros. Además, se puso en valor la Plaza Mariano Moreno con nuevos juegos infantiles, piso de caucho, luces led, forestación y renovación del cerco de la cancha.

Por su parte, en Albertina se hizo una intervención en más de 20 cuadras con zanjeo, nivelación, instalación de caños, nuevos enlaces, sumideros y la reconstrucción de puentes vecinales para mejorar el escurrimiento y circulación del agua.

Y en Santa Catalina desplegaron acciones sobre Giachino y Olimpo mediante la construcción de 30 metros de enlaces de dos sumideros que trabajaban de forma ineficiente, tres nuevas cámaras, reacondicionamiento de otras dos para el correcto mantenimiento de los desagües pluviales, un nuevo cruce de calle y losas de hormigón para veredas.

Limpieza de arroyos y sumideros en Lomas de Zamora

Tanto en el Arroyo del Rey como en el Arroyo Santa Catalina, el Municipio realiza operativos de limpieza con el objetivo de sacar los residuos, las obstrucciones y acomodar los cauces para que el agua circule correctamente.

Además, todos los días hay jornadas para sacar la basura y el barro acumulado de los conductos, desagües y bocas de tormenta, garantizando las buenas condiciones de drenaje en los barrios.