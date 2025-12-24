miércoles 24 de diciembre de 2025
Escribinos
24 de diciembre de 2025
Infraestructura.

En Lomas de Zamora, mejoran el drenaje del agua con obras hídricas en los barrios

El Municipio sigue con los trabajos para garantizar un normal escurrimiento del agua en las calles y prevenir inundaciones durante las lluvias.

Son trabajos para mejorar la calidad de vida en los barrios de Lomas de Zamora.

Son trabajos para mejorar la calidad de vida en los barrios de Lomas de Zamora.

Para garantizar un normal escurrimiento del agua en las calles y prevenir inundaciones durante los días de fuerte lluvia, el Municipio sigue adelante con las obras hídricas en distintos barrios de Lomas de Zamora.

En el cruce de las calles San Pedro con Pringles y Fernández, en Temperley, se está ampliando la capacidad de escurrimiento de la zona mediante la colocación de nuevos caños de desagüe que permitirán mejorar el drenaje pluvial, que el sistema no colapse y brindar mayor seguridad y calidad de vida a los vecinos. Cuando terminen de instalar el nuevo canal de desagüe, las cuadrillas se encargarán de reparar las calzadas intervenidas.

Lee además
Los trabajos se hacen para dar resistencia y duración a las calles.
Este año.

Hicieron 225 obras de bacheo en hormigón para mejorar el tránsito en Lomas
El Programa de Infraestructura Escolar tuvo avances importantes en Lomas.
Educación.

Lomas: hicieron más de 300 obras e intervenciones en escuelas

Otra obra de infraestructura hídrica destacada se llevó a cabo en las calles Barbieri y Gordillo, de Santa Marta, con la instalación de 367 metros de conductos pluviales para que el agua escurra bien y no se aneguen las calles, 1.100 metros cuadrados de hormigón, 400 metros de cañería, 9 bocas de inspección y 4 sumideros. Además, se puso en valor la Plaza Mariano Moreno con nuevos juegos infantiles, piso de caucho, luces led, forestación y renovación del cerco de la cancha.

obras hidricas
Colocan nuevos caños de desagüe en la calle San Pedro, de Temperley.

Colocan nuevos caños de desagüe en la calle San Pedro, de Temperley.

Por su parte, en Albertina se hizo una intervención en más de 20 cuadras con zanjeo, nivelación, instalación de caños, nuevos enlaces, sumideros y la reconstrucción de puentes vecinales para mejorar el escurrimiento y circulación del agua.

Y en Santa Catalina desplegaron acciones sobre Giachino y Olimpo mediante la construcción de 30 metros de enlaces de dos sumideros que trabajaban de forma ineficiente, tres nuevas cámaras, reacondicionamiento de otras dos para el correcto mantenimiento de los desagües pluviales, un nuevo cruce de calle y losas de hormigón para veredas.

Limpieza de arroyos y sumideros en Lomas de Zamora

Tanto en el Arroyo del Rey como en el Arroyo Santa Catalina, el Municipio realiza operativos de limpieza con el objetivo de sacar los residuos, las obstrucciones y acomodar los cauces para que el agua circule correctamente.

Además, todos los días hay jornadas para sacar la basura y el barro acumulado de los conductos, desagües y bocas de tormenta, garantizando las buenas condiciones de drenaje en los barrios.

Temas
Seguí leyendo

Hicieron 225 obras de bacheo en hormigón para mejorar el tránsito en Lomas

Lomas: hicieron más de 300 obras e intervenciones en escuelas

Otermín presentó Gobierno de la Comunidad en Verano desde Albertina

Se incendió un taller de Centenario: cuatro autos quemados y un herido

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

Crisis económica: desde 2023 cerraron 30 empresas por día.
Estadística brutal.

Cierran 30 empresas y pymes por día por la crisis económica