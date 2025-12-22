lunes 22 de diciembre de 2025
Agenda a full.

Federico Otermín presentó Gobierno de la Comunidad en Verano desde el Parque Acuático de Albertina

El intendente Federico Otermín presentó un programa de actividades en Lomas de Zamora: propuestas recreativas, culturales, deportivas, educativas y ambientales.

En verano, hay un programa de actividades para disfrutar en familia.&nbsp;

El Parque Acuático es una gran opción, hay que anotarse antes de ir.

Serán en las 14 ciudades del distrito. Todas las actividades estarán publicadas https://lomasdezamora.gov.ar/verano-en-comunidad. En el caso del Parque Acuático, va a estar abierto de miércoles a domingo de 10 a 18 y es necesario anotarse previamente en la web del Municipio y esperar la confirmación.

“Desde el Gobierno de la Comunidad ideamos un montón de propuestas recreativas, culturales, deportivas, educativas y ambientales, no solo en las Piletas sino en distintos espacios de todas las ciudades de Lomas. Disfrutemos juntos, en paz y familia: la esencia del Gobierno de la Comunidad”, destacó Otermín.

Otermín anunció que el Parque Acuático, va a estar abierto de miércoles a domingo de 10 a 18.

Cómo es el Parque Acuático de Lomas de Zamora

El predio tiene piletas y un parque acuático con 6 toboganes, un espejo de agua con 7 aspersores, un mangrullo y una torre de 6 metros de altura.

A lo largo de sus 8 hectáreas, el Parque de Albertina también cuenta con un sendero aérobico de 600 metros y otro de 1.5 kilómetros, playones multideportes y un sector de parillas que fue refaccionado para que los visitantes tengan todas las comodidades.

En los últimos años sumaron canchas de voley y tejo, una bicisenda y una plaza juegos zonas infantiles, inclusivas y aérobicas, pérgolas con mesas y bancos, y un parque de mascotas diseñado y equipado para que los animales puedan treparse, saltar y correr bajo la supervisión de sus dueños.

