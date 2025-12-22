Federico Otermín presentó Gobierno de la Comunidad en Verano desde el Parque Acuático de Albertina

El Parque Acuático es una gran opción, hay que anotarse antes de ir.

El Intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, junto a la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar ; y la Jefa de Gabinete, Sol Tischik, presentaron el Parque Acuático de Albertina Gobierno de la Comunidad en Verano , un programa de actividades para disfrutar en familia esta temporada: incluye propuestas recreativas, culturales, deportivas, educativas y ambientales.

Serán en las 14 ciudades del distrito. Todas las actividades estarán publicadas https://lomasdezamora.gov.ar/verano-en-comunidad . En el caso del Parque Acuático, va a estar abierto de miércoles a domingo de 10 a 18 y es necesario anotarse previamente en la web del Municipio y esperar la confirmación.

“Desde el Gobierno de la Comunidad ideamos un montón de propuestas recreativas, culturales, deportivas, educativas y ambientales, no solo en las Piletas sino en distintos espacios de todas las ciudades de Lomas. Disfrutemos juntos, en paz y familia: la esencia del Gobierno de la Comunidad”, destacó Otermín.

El predio tiene piletas y un parque acuático con 6 toboganes, un espejo de agua con 7 aspersores, un mangrullo y una torre de 6 metros de altura.

Otermín anunció que el Parque Acuático, va a estar abierto de miércoles a domingo de 10 a 18.

A lo largo de sus 8 hectáreas, el Parque de Albertina también cuenta con un sendero aérobico de 600 metros y otro de 1.5 kilómetros, playones multideportes y un sector de parillas que fue refaccionado para que los visitantes tengan todas las comodidades.

En los últimos años sumaron canchas de voley y tejo, una bicisenda y una plaza juegos zonas infantiles, inclusivas y aérobicas, pérgolas con mesas y bancos, y un parque de mascotas diseñado y equipado para que los animales puedan treparse, saltar y correr bajo la supervisión de sus dueños.