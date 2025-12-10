miércoles 10 de diciembre de 2025
Escribinos
10 de diciembre de 2025
Desde el Municipio.

Cuidan la identidad barrial de Lomas con obras en calles empedradas

El programa Adoquinadores de la Comunidad busca poner en valor más de 400 cuadras con acciones de bacheo granítico.

Por Diario La Unión
Trabajan en calles de Lomas, Banfield y Temperley.

Trabajan en calles de Lomas, Banfield y Temperley.

Mejorar el transito y preservar la identidad barrial. Con esos objetivos, el Municipio sigue adelante con las obras de bacheo en distintos puntos de Lomas de Zamora.

El programa Adoquinadores de la Comunidad busca poner en valor a las más de 400 cuadras empedradas de la ciudad mediante el trabajo de una cuadrilla especializada que lleva a cabo un trabajo artesanal. El bacheo granítico consiste en levantar el empedrado deteriorado, reparar el sector aplicando cemento y recolocar adoquines originales para nivelar la calzada, asegurar durabilidad, seguridad vial y conservación del patrimonio urbano.

Lee además
Los chicos y chicas tendrán un sector de juegos infantiles.
Última etapa

Juegos y árboles: así está quedando el nuevo Boulevard Papa Francisco en Lomas
El intendente Federico Otermín recibió al gobernador para supervisar la obra de la secundaria del Polo Educativo del Barrio Nueva Esperanza en Santa Catalina. 
Inversión.

Barrio Nueva Esperanza: Kicillof y Otermín recorrieron la ampliación del Polo Educativo

"Aunque después se hace la compactación con una máquina, el recambio es prácticamente a mano acompañado por una base nueva de hormigón y luego se tira un tipo de arena más gruesa para que perdure por mucho tiempo", detallaron desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

bacheo adoquinado
Las cuadrillas hacen un trabajo manual y artesanal.

Las cuadrillas hacen un trabajo manual y artesanal.

Ya hubo reparaciones en los cruces de la calle Pueyrredón con Medrano y Malabia, en Banfield. Mientras que en Temperley estuvieron sobre José María Paz, entre Meeks y Nóbrega, y en distintos sectores de España, Pringles, 25 de Mayo y Vago. A su vez, en los últimos días llegaron a Tomás Espora y Suárez; y a Viamonte, entre Matheu y Monseñor Schell.

Además de formar parte de la identidad y la estética de los barrios, las calles empedradas son importantes porque reducen la velocidad de los vehículos y tienen muy buenos niveles de absorción de agua durante los días de lluvia.

Multiplican las obras de bacheo en Lomas de Zamora

En lo que va del año, el Municipio de Lomas hizo más de 225 obras de bacheo en hormigón para mejorar el estado de las calles, el tránsito y la seguridad vial en los distintos barrios. También se ejecutaron más de 2.400 intervenciones en concreto asfáltico.

"Lo que planteamos desde el Gobierno de la Comunidad es que nadie conoce mejor cada barrio que el vecino y la vecina que vive ahí. Por eso, en momentos muy difíciles, lo que tratamos de hacer es priorizar las obras a través de los Centros de Gestión del Municipio escuchando los pedidos que nos hacen y, una vez que la obra empieza, nos viene muy bien el contacto con vecinos y vecinas comprometidas que siempre están muy atentos para ver cómo viene cada uno de los trabajos", destacó el intendente Federico Otermín.

Uno de los proyectos destacados fue la reconstrucción de 18 cuadras de la Avenida Recondo, en Fiorito, mediante un proyecto junto al Gobierno de la Provincia que además tuvo acciones hídricas, nuevas veredas, rampas y señalización.

Temas
Seguí leyendo

Juegos y árboles: así está quedando el nuevo Boulevard Papa Francisco en Lomas

Barrio Nueva Esperanza: Kicillof y Otermín recorrieron la ampliación del Polo Educativo

Construyen nuevos consultorios en hospitales y centros de salud de Lomas

Femicidio de Candela Azoya: piden juzgar a los tres detenidos por el macabro crimen

Lo que se lee ahora
Un auto incendiado en Lomas de Zamora requirió la presencia de los bomberos.
Fuego.

Pánico por el incendio de un auto que alarmó a los vecinos de Lomas

Las más leídas

Te Puede Interesar

El cuadro con las zonas de Banfield y Lanús.
Próxima temporada.

Banfield y Lanús conocen zonas y rivales para la Liga Profesional 2026