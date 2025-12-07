Lomas: 4 mil familias firmaron escrituras y se convirtieron en propietarias de sus casas

Todo el año se hicieron trámites y firmas de escrituras en Lomas de Zamora.

El sueño de la casa propia se hizo realidad para 4 mil familias de Lomas de Zamora que este año firmaron las escrituras de la casas en las que viven hace años. El Municipio trabaja para garantizar un derecho fundamental como el acceso a la vivienda.

El trámite para obtener una escritura de forma privada es muy costoso y deja sin posibilidades a múltiples familias que hacen un gran esfuerzo para sostener su hogar durante años. Junto al Gobierno de la Provincia, el Municipio las acompaña en todo el proceso administrativo y se encarga de hacer las gestiones de forma gratuita.

"Durante todo el año, vecinas y vecinos de las 14 localidades de Lomas pudieron ampliar sus derechos firmando y recibiendo la escritura de su hogar y así lograr tener seguridad jurídica de su bien material más preciado, su casa. Para el Gobierno de la Comunidad es un acto de reparación histórica que nos permite construir una ciudad mas justa", destacó el subsecretario de Tierras, Gabriel Giurliddo.

firma escrituras lomas Las personas que ocupan un inmueble de forma pública, pacífica y continua pueden hacer la regularización dominial, que es el proceso legal para obtener la propiedad formal de ese inmueble. "Hace 61 años que mi mamá vive en Lomas y yo hace 34. Cuando empezamos el trámite no pensamos que iba a ser tan rápido, por eso estamos muy felices y agradecidos con el Municipio y la Provincia", contó Vanina, una de las vecinas que recibió la escritura de su casa.

Acciones en los barrios populares de Lomas de Zamora En los barrios que no tienen regularizada la subdivisión de tierras, un equipo de mensura planifica jornadas con el objetivo de medir cada parcela con la confección de un croquis y la delimitación digital mediante el sistema GPS. Luego se piden los datos de cada familia para tener un registro de titulares y determinar la cantidad de personas que viven en cada parcela para digitalizar la información y avanzar en los trámites de escrituración. Este año se hicieron operativos en los barrios Tongui, Ele, Néstor Kirchner, 9 Manzanas, América Latina, Facundo Quiroga, 30 de Agosto, Santa Catalina 3, Las Casuarinas y 2 de Abril.

Compartí esta nota en redes sociales:







