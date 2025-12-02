Una cooperativa de Lomas de Zamora, en la trinchera de la alimentación saludable

En ese sentido, ofrecen un catálogo de los más amplio y diverso para la alimentación: verduras, frutas, productos de almacén, bebidas, condimentos, fiambres, hongos, legumbres, semillas, congelados, pastas, y hamburguesas. Todo en clave saludable, y abastecido por productores agroecológicos que priorizan lo natural y libre de pestilentes o plaguicidas químicos.

La cooperativa viene en ascenso al ritmo que aumenta la conciencia social respecto al cambio climático y el daño que genera la forma de producción industrial en la cadena alimentaria. Y en ese sentido son agentes de transformación, e invitan a sus clientes a ser parte de ese cambio.

Un ejemplo de que se puede "triunfar" por fuera de paradigma hegemónico de producción. "Tu participación hace más justo el precio", expresa la descripción del perfil de Instagram de la cooperativa y de esa manera invitan a sumarse: "Poder trabajar en coordinación con los productores a la par que aumentamos los volúmenes de compra, también puede favorecernos con descuentos o con acceso a mejores precios".

EL CAMINO PARA IMPULSAR UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

-Cómo surge Activate, ¿cuál fue la idea disparadora?

-La idea disparadora, concretamente, fue la posibilidad de construir una red cooperativa que se encargara de unificar el trabajo y de pensar un objetivo en común por el cual trabajar día a día, de alguna manera. El concepto de agentes de venta, personas que pudiésemos vender con un mismo catálogo, dejar una comisión hacia adentro la organización para pagar las diversas tareas y a su vez obtener una retribución individual para el sostenimiento de cada uno, fueron los motivos del surgimiento.

-¿Qué filosofía tienen ustedes respecto al ambiente? ¿Creen que lo que hacen tiene alguna perspectiva política/ambiental?

-Nuestra política respecto a lo ambiental tiene un impacto directo, ya que priorizamos el trabajo con el campo agroecológico y orgánico y con la industria comprometida con esa transformación. Para ampliar un poco, la agroecología es una forma de producir alimentos que tiene en cuenta la biodiversidad, que respeta los ciclos de la tierra, que no usa agrotóxicos y que además respeta la cadena de valor. Entonces, en ese sentido, desde el cultivo hasta el consumo propio de nuestro, tiene una transversalidad ambiental y también en el sentido de la búsqueda de ahorrar trayectos logísticos, de disminuir la cantidad de carbono que salen por esas vías, claramente está atravesada por esa variable.

Tenemos una comunidad bastante fiel, un crecimiento que tiene altas y bajas, pero que siempre respeta una línea ascendente. Y lo hacemos desde el servicio, desde la transparencia, desde el contacto, de pensarnos juntos todo el tiempo. Tenemos una comunidad bastante fiel, un crecimiento que tiene altas y bajas, pero que siempre respeta una línea ascendente. Y lo hacemos desde el servicio, desde la transparencia, desde el contacto, de pensarnos juntos todo el tiempo.

-¿Qué características tiene Activate para ser considerada “cooperativa”?

-Las características para hacer una cooperativa es que estamos constituidos formalmente como tal. Amén de que eso es una formalidad y que es más el tratamiento legal hacia dentro de la organización. Nosotros tenemos instancias de encuentro mensuales, la reunión de presupuesto, donde se arma el presupuesto por venir y se determinan las distintas partidas que componen el trabajo y sobre todo la retribución, buscando siempre acordar sobre la tabla, sobre el valor de horas sobre el cual se hace en las categorías y se diagrama todo el esquema de retiros. Así que en paralelo la plataforma también propone a toda la red y a toda la comunidad transparencia de datos, lo cual hace que trabajemos desde la lógica del servicio.

Activate.ar la cooperativa de Lomas de Zamora. Una cooperativa de Lomas de Zamora y su éxito vendiendo alimentos orgánicos.

-¿Qué recepción logran de los clientes?

-Tenemos una comunidad bastante fiel, un crecimiento que tiene altas y bajas, pero que siempre respeta una línea ascendente. Y lo hacemos desde el servicio, desde la transparencia, desde el contacto, de pensarnos juntos todo el tiempo. En definitiva, lo que buscamos, como decíamos, es lograr que las familias puedan acceder a un alimento de calidad, a un buen precio, conforme a sus expectativas de cuándo podrías estar recibiendo, trabajar para ofrecer un buen servicio y a la vez al mejor precio posible.

-¿Cómo podemos lograr que comer bien sea más económico que comer mal?

Nosotros creemos que es una cuestión de organización, de poder trabajar en coordinación con los productores a la par que aumentamos los volúmenes de compra, también poder ir entendiendo cómo ellos pueden favorecernos con descuentos o con acceso a mejores precios. Reducir los trayectos logísticos, la logística de nuestro país es un factor muy determinante del costo de los productos y está completamente encarecida y en definitiva estas dos variables unificadas son las que nos permiten trabajar mejor con ello, por eso la plataforma se piensa con una expansión en red desde una herramienta que tiene ese trabajo y ahí es donde encontramos los desafíos.

Cabe destacar que Activate recientemente fue declarada de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora. "Seguiremos trabajando para que lo bueno llegue a más hogares", destacaron.