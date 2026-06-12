sábado 13 de junio de 2026
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12 de junio de 2026
Reconocimiento.

Un programa de la Universidad de Lomas fue declarado de Interés Educativo por la Provincia

Destacaron el programa "La Radio en la Escuela", que funciona en la UNLZ. Aseguran que fortalece la participación estudiantil y la comunicación.

El programa Radio en la escuela en el estudio radiofónico de la Universidad de Lomas de Zamora

El programa "Radio en la escuela" en el estudio radiofónico de la Universidad de Lomas de Zamora

La medida fue aprobada por el Consejo General de Cultura y Educación y firmada por la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi. El reconocimiento de Interés Educativo destaca el aporte del programa al fortalecimiento de la participación estudiantil, la comunicación y el vínculo entre la comunidad, la escuela y la universidad.

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La historia del proyecto de radio

Durante estos 18 años de trayectoria, el programa trabajó junto a docentes, directivos y estudiantes de escuelas de todos los niveles y modalidades de los municipios de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente y Esteban Echeverría. Las producciones realizadas en el marco del programa son difundidas posteriormente a través de Radio Jauretche, ampliando la circulación de las voces de estudiantes y docentes y consolidando espacios de participación comunitaria.

El proyecto comenzó a implementarse a mediados de 2008 bajo la coordinación de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales, en el contexto de la sanción de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Desde entonces, es llevado adelante por las cátedras de Radio y Taller de Radio.

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