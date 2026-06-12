Un programa de la Universidad de Lomas fue declarado de Interés Educativo por la Provincia

El programa "Radio en la escuela" en el estudio radiofónico de la Universidad de Lomas de Zamora

El programa “La Radio en la Escuela”, desarrollado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), fue declarado de Interés Educativo por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires.

La medida fue aprobada por el Consejo General de Cultura y Educación y firmada por la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi. El reconocimiento de Interés Educativo destaca el aporte del programa al fortalecimiento de la participación estudiantil, la comunicación y el vínculo entre la comunidad, la escuela y la universidad.

La historia del proyecto de radio Durante estos 18 años de trayectoria, el programa trabajó junto a docentes, directivos y estudiantes de escuelas de todos los niveles y modalidades de los municipios de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente y Esteban Echeverría. Las producciones realizadas en el marco del programa son difundidas posteriormente a través de Radio Jauretche, ampliando la circulación de las voces de estudiantes y docentes y consolidando espacios de participación comunitaria.

El proyecto comenzó a implementarse a mediados de 2008 bajo la coordinación de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales, en el contexto de la sanción de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Desde entonces, es llevado adelante por las cátedras de Radio y Taller de Radio.

En septiembre de 2025, el equipo realizó un taller destinado a más de 40 vecinos y trabajadores e la cooperativa Cotramel (ex Canale), de Llavallol. En aquella oportunidad, el docente y titular de la Cátedra de Radio, Emilio “Beto” Solas, enfatizó: "Como Facultad siempre pensamos en la radio como un proyecto extensionista".

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