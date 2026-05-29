Estudiantes de la Universidad de Lomas desarrollan un videojuego para concientizar sobre la Ley de Glaciares

Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) está en pleno desarrollo de un videojuego que tiene el objetivo de generar conciencia ambiental e informar sobre el derretimiento de los glaciares a un público adulto, mayor de 18 años.

La iniciativa nace de un grupo de cinco chicas, que están cursando la carrera de licenciatura en Publicidad y el proyecto del videojuego pertenece a la materia Diseño Multimedial.

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En ese marco es que se creó el videojuego "Daño Colateral", el cual surge en un contexto clave de discusión sobre la Ley de Glaciares y los efectos del cambio climático en el país. Aunque aún no hay fecha de presentación del videojuego que comenzó a gestarse a fin de abril, adelantaron que para fines de junio o principios de julio va a estar disponible al público.

A la hora de elegir la temáticas, las alumnas decidieron tomar un tema de actualidad y a través del videojuego poder informar y concientizar sobre la problemática. Había un abanico de opciones, y a las alumnas les interesó el derretimiento de glaciares. "En Argentina es una problemática que no se le presta mucha atención y lo pusimos en el marco de esa ley ya que consideramos que la situación sigue empeorando", comentaron desde el grupo conformado por las estudiantes: Jazmín Gómez (coordinadora), Leila Cabot (redactora), Rocío Maldonado (estratega), Maite Ardiles (encargada del arte) y Rocío Zbicajnik (programadora).

"La propuesta plantea una experiencia inmersiva en la cual el jugador asume el rol de intendente de parques provinciales y nacionales, debiendo administrar áreas protegidas en tres regiones estratégicas: el Norte, el Centro y el Sur de la Argentina", explicaron.

Por otro lado, el grupo de trabajo resaltó que el juego está dirigido para un público adulto, es decir más de 18 años en adelante y a lo largo de la partida, los usuarios deberán tomar decisiones críticas para gestionar las diversas problemáticas que afectan a los glaciares. "La propuesta apunta a desafiarse ya que cada jugador deberá mantener un equilibrio constante entre tres variables: economía, reputación y ambiente", resaltaron y añadieron que "cada elección tiene consecuencias directas en el entorno, simulando la complejidad de la gestión ambiental real".

Un juego pensado estrictamente para adultos

Como se trata de una temática que invita a concientizar decidieron que sea estrictamente para adultos. "Lo decidimos así en este juego, la toma de decisiones es fundamental y también cuenta con mucho texto para leer", manifestó una de las estudiantes y creadora del proyecto.

El objetivo principal de "Daño Colateral" es interpelar a la audiencia y visibilizar una urgencia global, comentaron las chicas: "Según estudios científicos recientes, se estima que para el año 2100, el 30% de los glaciares habrán desaparecido. El videojuego expone de manera lúdica y reflexiva la catástrofe que se avecina si la sociedad y las gestiones políticas no toman conciencia a tiempo, buscando trascender el ámbito académico para convertirse en una herramienta de impacto social".

Para que el jugador vaya superando cada parte del juego, van a tener que incursionar en la problemática, porque el juego se divide en 3 zonas (norte, centro y sur). "Elegimos tres provincias que son Catamarca, Mendoza y Santa Cruz. En cada provincia hay un glaciar, y consigo una problemática", aclararon.

Sobre cada problemática especificaron que en la zona norte se va a tratar el tema de la minería y el jugador asume el papel de intendente del parque nacional/provincial, y tiene que tomar decisiones. Por ejemplo: "Habrá que aprobar que se hagan explosiones en zonas cercanas al glaciar".

También el juego cuenta con opciones para aceptar o rechazar porque cada acción puede tener consecuencias en las barras de "Dinero, Reputación y Ambientalismo", concluyeron.

Para saber más de este proyecto y estar atento a la presentación seguir la cuenta: @juegocolateral