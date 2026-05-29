viernes 29 de mayo de 2026
Escribinos
29 de mayo de 2026
Recomendados.

Finde en Lomas: una comedia de José María Muscari y un Stand Up de Pablo Cordonet

Los espacios de Lomas de Zamora recibirán grandes visitas incluyendo una comedia de José María Muscari y otras propuestas.

Una comedia de José María Muscari, en Lomas de Zamora.&nbsp;

Una comedia de José María Muscari, en Lomas de Zamora. 

Este fin de semana, los espacios de Lomas de Zamora recibirán las comedias “El divorcio del año”, de José María Muscari y gran elenco, y “Es complicado”, con Claribel Medina y Pablo Alarcón, junto con la visita del Tata Cedrón y un Stand Up con Pablo Cordonet.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, Manuel Castro 262, el viernes a las 21 se presenta Mariano Escobar, el “Pampero Criollo”, con un repertorio de música criolla que incluye tangos, valses y zambas.

Lee además
Mauricio Kartun y el Tata Cedrón. 
Recomendado.

El Tata Cedrón y Mauricio Kartun llegan a Banfield con "Una Juntada"
Javier Parisi, en vivo. 
Recomendado.

Parisi homenajea a Lennon con "The Beatles In My Life"

En la misma sala, el sábado a las 21 pisa las tablas “Bodas de sangre”, la clásica obra de teatro de Federico García Lorca. El domingo a las 26 llega “Cazafamosos”, una propuesta para toda la familia.

image
Una obra para toda la familia en Lomas de Zamora.

Una obra para toda la familia en Lomas de Zamora.

Mucho teatro en Lomas de Zamora

En el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora, España 55, el sábado a las 21 irrumpe en escena “El divorcio del año”, de José María Muscari, con Fabián Vena, Federica Pais, Romina Gaetani, Juan Palomino y Rocío Igarzábal.

En el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380, el viernes a las 20.30 Pablo Cordonet presenta su Stand Up de humor “Vengo de los ‘80”, el mapa sentimental de una generación.

En la misma sala el sábado a las 21 Claribel Medina y Pablo Alarcón protagonizan la obra “Es complicado” y el domingo a las 20 el Tata Cedrón y Mauricio Kartun presentan “Una Juntada”.

El sábado a las 22 la banda Kuma Kumelen mostrará sus canciones en vivo El Refugio de Banfield, Maipú 540. Abre una noche de rock el grupo OperaSion.

La poderosa banda de rock Duur sonará en vivo el sábado a las 21 en Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251. Artista invitado: Franco Ayala.

“Stefano. Un grotesco”, una versión de Eduardo Nicolau de "Stefano" de Armando Santos Discépolo, se presenta el viernes a las 21 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

image

Música y rock en vivo

El sábado, desde las 22, llega la Fiesta Anticrisis a Cultura del Sur Temperley, Meeks 1066. Se trata de una noche para encontrarse, bailar y celebrar la cultura independiente.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 21 se presenta The Tumbling Stones, con su homenaje a los Rolling Stones, y el sábado llega la Fonola ’80.

En Villa Turdera, Suipacha 25, el viernes a las 20 Val Bianco y Lara Díaz haciendo un show de covers de pop y baladas y el sábado habrá blues con La 440 Blues band.

Temas
Seguí leyendo

El Tata Cedrón y Mauricio Kartun llegan a Banfield con "Una Juntada"

Parisi homenajea a Lennon con "The Beatles In My Life"

De qué se trata "La hora del cuento", el nuevo espacio de Temperley

Quién era la mujer arrollada por el Tren Roca en Lomas de Zamora

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Andrea del Boca y Campanita, en Gran Hermano.  video
¡Ups!

Andrea del Boca le hizo creer a Campanita que tiene 87 años en GH

Las más leídas

Te Puede Interesar

La vecina de Temperley que apuesta a formarse en la Universidad de Lomas mientras que hace viajes exclusivos para mujeres. 
Autosuperación.

La remisera de Temperley que lleva sólo a mujeres y que sueña con recibirse de abogada