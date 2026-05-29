Finde en Lomas: una comedia de José María Muscari y un Stand Up de Pablo Cordonet

Una comedia de José María Muscari, en Lomas de Zamora.

Este fin de semana, los espacios de Lomas de Zamora recibirán las comedias “El divorcio del año”, de José María Muscari y gran elenco, y “Es complicado” , con Claribel Medina y Pablo Alarcón , junto con la visita del Tata Cedrón y un Stand Up con Pablo Cordonet.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora , Manuel Castro 262, el viernes a las 21 se presenta Mariano Escobar, el “Pampero Criollo”, con un repertorio de música criolla que incluye tangos, valses y zambas.

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En la misma sala, el sábado a las 21 pisa las tablas “Bodas de sangre”, la clásica obra de teatro de Federico García Lorca . El domingo a las 26 llega “Cazafamosos”, una propuesta para toda la familia.

Una obra para toda la familia en Lomas de Zamora.

Mucho teatro en Lomas de Zamora

En el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora, España 55, el sábado a las 21 irrumpe en escena “El divorcio del año”, de José María Muscari, con Fabián Vena, Federica Pais, Romina Gaetani, Juan Palomino y Rocío Igarzábal.

En el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380, el viernes a las 20.30 Pablo Cordonet presenta su Stand Up de humor “Vengo de los ‘80”, el mapa sentimental de una generación.

En la misma sala el sábado a las 21 Claribel Medina y Pablo Alarcón protagonizan la obra “Es complicado” y el domingo a las 20 el Tata Cedrón y Mauricio Kartun presentan “Una Juntada”.

El sábado a las 22 la banda Kuma Kumelen mostrará sus canciones en vivo El Refugio de Banfield, Maipú 540. Abre una noche de rock el grupo OperaSion.

La poderosa banda de rock Duur sonará en vivo el sábado a las 21 en Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251. Artista invitado: Franco Ayala.

“Stefano. Un grotesco”, una versión de Eduardo Nicolau de "Stefano" de Armando Santos Discépolo, se presenta el viernes a las 21 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

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Música y rock en vivo

El sábado, desde las 22, llega la Fiesta Anticrisis a Cultura del Sur Temperley, Meeks 1066. Se trata de una noche para encontrarse, bailar y celebrar la cultura independiente.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 21 se presenta The Tumbling Stones, con su homenaje a los Rolling Stones, y el sábado llega la Fonola ’80.

En Villa Turdera, Suipacha 25, el viernes a las 20 Val Bianco y Lara Díaz haciendo un show de covers de pop y baladas y el sábado habrá blues con La 440 Blues band.