Rocke Oviedo expone sus pinturas en la Universidad de Lomas

Hasta el 25 de abril puede visitarse la muestra de pinturas del artista Rocke Oviedo en las galerías de la planta baja de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ).

La exposición reúne alrededor de cincuenta obras en una propuesta retrospectiva que combina trabajos recientes con una selección de piezas representativas realizadas a lo largo de su trayectoria. Acrílicos, óleos y técnicas experimentales conviven en un recorrido que permite apreciar distintas etapas del artista.

Entre las obras exhibidas también se destacan unas novedosas impresiones lenticulares -técnica popularmente asociada a los antiguos “hologramas”- que generan efectos de movimiento y tridimensionalidad según la posición del espectador frente a la imagen. Estas piezas introducen un componente visual dinámico dentro de una muestra que explora tanto procedimientos clásicos de la pintura como recursos contemporáneos.

WhatsApp Image 2026-03-11 at 1.22.08 PM (1) La visita a la facultad permite además recorrer otra colección destacada del lugar: la serie de retratos que el reconocido dibujante uruguayo-argentino Hermenegildo Sábat donó a la institución antes de su fallecimiento. Se trata de la conocida galería de figuras de la literatura argentina que el artista realizó para el diario Clarín a comienzos de la década de 1990 y que se difundió ampliamente en su momento como una colección de láminas que se entregaban semanalmente con el periódico.

Cuándo visitar la muestra en Lomas de Zamora La Facultad de Ciencias Económicas se encuentra en Camino de Cintura y Avenida Juan XXIII. El edificio permanece abierto al público de lunes a viernes de 8 a 22 y los sábados, de 8 a 17. Entrada libre y gratuita.

