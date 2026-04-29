miércoles 29 de abril de 2026
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29 de abril de 2026
¿Qué pasó?

Polémica por un comentario de Brian Sarmiento sobre la sexualidad de Danelik en Gran Hermano

Brian Sarmiento se refirió a su relación con Danelik dentro de Gran Hermano Generación Dorada y una frase del exfutbolista de Banfield generó polémica.

Polémica con Brian Sarmiento.&nbsp;

Polémica con Brian Sarmiento. 

Brian Sarmiento fue eliminado de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, en Telefe, y una de las más dolidas por su salida fue Danelik, con quien había construido un vínculo muy fuerte a lo largo de la convivencia en el certamen.

La despedida entre ambos fue tomada por las cámaras y tuvo lágrimas, abrazos prolongados y un beso que reflejó la intensidad del lazo que habían formado.

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Poco después de su salida, el exfutbolista de Banfield pasó por el streaming de Santiago del Moro, La Cumbre, donde se refirió a la relación con Danelik y se terminó armando una nueva polémica.

“Se maquillaba ella y era una chica, se levantaba y me hipnotizaba”, dijo Brian sarmiento. Y agregó, al ser consultado sobre la posibilidad de tener intimidad dentro de la casa: “Pero ella me dijo que por respeto a su familia no iba a hacer nada”.

El mensaje de Laura Ubfal contra Brian Sarmiento

Los usuarios no tardaron en reaccionar y apuntaron con dureza contra Laura Ubfal, quien recogió en un mensaje en X la frase de Brian Sarmiento sobre la sexualidad de Danelik, a quien acusaron de haber tomado el comentario fuera de contexto. Otros las respaldaron.

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El mensaje de Laura Ubfal contra Brian Sarmiento.

El mensaje de Laura Ubfal contra Brian Sarmiento.

“Se entiende, Laurita, que quiso decir que él no hacía diferencia o no discriminaba; lo trataron de homofóbico a un tipo que andaba con una chica trans. Son muy literales”, expresó un usuario. Otro manifestó: "Es homofóbico, y es transfóbico también". Lo cierto es que todo esto generó un sinfín de interpretaciones.

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