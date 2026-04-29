Polémica por un comentario de Brian Sarmiento sobre la sexualidad de Danelik en Gran Hermano

Brian Sarmiento fue eliminado de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, en Telefe, y una de las más dolidas por su salida fue Danelik, con quien había construido un vínculo muy fuerte a lo largo de la convivencia en el certamen.
Brian Sarmiento se refirió a su relación con Danelik dentro de Gran Hermano Generación Dorada y una frase del exfutbolista de Banfield generó polémica.
Brian Sarmiento fue eliminado de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, en Telefe, y una de las más dolidas por su salida fue Danelik, con quien había construido un vínculo muy fuerte a lo largo de la convivencia en el certamen.
La despedida entre ambos fue tomada por las cámaras y tuvo lágrimas, abrazos prolongados y un beso que reflejó la intensidad del lazo que habían formado.
Poco después de su salida, el exfutbolista de Banfield pasó por el streaming de Santiago del Moro, La Cumbre, donde se refirió a la relación con Danelik y se terminó armando una nueva polémica.
“Se maquillaba ella y era una chica, se levantaba y me hipnotizaba”, dijo Brian sarmiento. Y agregó, al ser consultado sobre la posibilidad de tener intimidad dentro de la casa: “Pero ella me dijo que por respeto a su familia no iba a hacer nada”.
Los usuarios no tardaron en reaccionar y apuntaron con dureza contra Laura Ubfal, quien recogió en un mensaje en X la frase de Brian Sarmiento sobre la sexualidad de Danelik, a quien acusaron de haber tomado el comentario fuera de contexto. Otros las respaldaron.
“Se entiende, Laurita, que quiso decir que él no hacía diferencia o no discriminaba; lo trataron de homofóbico a un tipo que andaba con una chica trans. Son muy literales”, expresó un usuario. Otro manifestó: "Es homofóbico, y es transfóbico también". Lo cierto es que todo esto generó un sinfín de interpretaciones.