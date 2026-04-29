Mauricio Pellegrino valoró el triunfo de Lanús ante Liga de Quito

El entrenador Mauricio Pellegrino celebró la victoria de este martes de Lanús ante Liga de Quito por la fecha 3 de la Copa Libertadores y remarcó que el equipo tuvo su "premio" porque "siempre tuvo la intención de ganarlo". Gracias a esto, el Granate escaló al primer puesto del grupo G del certamen continental.

En conferencia de prensa, el director técnico destacó la "atención" con la que jugó el elenco durante los 90 minutos, ya que eso fue "fundamental" para lograr el triunfo ante un "buen rival" como definió el DT al conjunto ecuatoriano.

"Sabíamos que los detalles eran fundamentales y que los teníamos que volcarlos a nuestro lado. Así fue. Por eso considero que fuimos un justo ganador. Lo fuimos a buscar todo el partido y siempre tuvimos la intención de ganarlo", remarcó Pellegrino .

La felicidad del entrenador se debe a la complejidad del rival. "Liga de Quito es un buen equipo, que llegaba invicto, con dos triunfos seguidos y sin recibir goles. Es un equipo sólido, copero y que se sabe cómo jugar esta clase de partidos", ponderó sobre el elenco dirigido por el brasileño Tiago Nunes .

pellegrino-lanus-liga-de-quito Mauricio Pellegrino destacó el trabajo de los futbolistas de Lanús.

Siguiendo esa línea, y sabiendo que enfrente tenían un "gran rival", Pellegrino reconoció cuál fue la clave para quedarse con los tres puntos. "Teníamos en claro que iba a ser uno de esos encuentros típicos de Libertadores, muy trabado y luchado. Por eso, la concentración iba a ser determinante. Y el equipo lo hizo muy bien. Tuvo un nivel muy alto de atención y eso nos permitió volcar esos detalles a nuestro favor", subrayó.

La decisión de jugar sin "9": la explicación de Mauricio Pellegrino

Para este compromiso copero, el DT de Lanús volvió apostar por el mediocampista Ramiro Carrera como referencia de área desde el comienzo del partido, más allá que no es su posición habitual. Y luego del partido, dio su explicación sobre por qué se inclinó por el ex Atlético Tucumán en vez del colombiano Yoshan Valois, la apuesta que llegó a reemplazar a Rodrigo Castillo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/david9caruso/status/2049319477062275488&partner=&hide_thread=false El debate sigue y seguirá, Pellegrino argumentó su decisión, reconociendo que fue una duda que tuvo el si darle o no la titularidad a Yoshan.



La ausencia de un 9 se hace notar, pero también es cierto que Lanús cerró bien el partido como lo imaginó el DT. https://t.co/sOHN5ZBmw0 pic.twitter.com/VISjww1yDn — David (@david9caruso) April 29, 2026 La conferencia de Mauricio Pellegrino (X @david9caruso)

"Como el rival se cierra bien y juega con cinco defensores, sabíamos que iba a ser un partido en el que había que tener mucha calma, de esperar el momento, y por eso optamos por esta decisión. Consideramos que la energía que le pone Yoshan la podía explotar mejor en el final del encuentro por el desgaste que demandan esta clase de partidos. Y creo que le vino bien al equipo porque terminó fuerte, que para mí es importante. Hay que saber leer, saber cómo arrancamos y cómo terminamos", señaló durante la conferencia de prensa.