Mauricio Pellegrino, sobre el empate de Lanús: "No estamos conformes"

Mauricio Pellegrino fue crítico, luego de que Lanús no pueda quebrar el cero ante Central Córdoba de Santiago del Estero en La Fortaleza y dejar pasar una gran chance de asegurar la clasificación a los playoffs en el Torneo Apertura . Sobre el final del partido, Carlos Izquierdoz malogró un penal y el partido finalizó sin goles.

De esta manera, el Granate deberá esperar algunos resultados para confirmar su presencia en los encuentros de eliminación directo en el campeonato.

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Con la igualdad consumada, Lanús se ubica en la quinta posición de la Zona A con 23 puntos y deberá aguardar por el resto de los enfrentamientos de la jornada.

En ese contexto, Pellegrino sostuvo: "Hicimos un buen partido en líneas generales, pero nos faltó eficacia. Convertir goles es una de las cosas más difíciles del fútbol. Yo me quedo tranquilo cuando el equipo genera ocasiones".

Además, profundizó: "No estamos conformes con el partido. Perdimos la cabeza por la desesperación de no hacer el gol".

Evidentemente, el entrenador de Lanús se mostró en disconformidad con la falta de gol del equipo. Algo que preocupa, ya que en las últimas dos fechas el Granate no pudo convertir goles.

"Hemos visto un buen partido del equipo, también a nivel actitudinal, eso me deja tranquilo", analizó Pellegrino.

pellegrino conferencia lanus Mauricio Pellegrino se lamentó por los puntos perdidos por Lanús.

Lo que viene: Liga de Quito por Copa Libertadores

Ahora Lanús deberá dar vuelta la página y enfocarse en lo que será el choque del próximo martes ante Liga de Quito en La Fortaleza por la Copa Libertadores. Será un encuentro crucial para las aspiraciones del Granate en el certamen continental.

En ese marco, Pellegrino consideró que "contra Liga de Quito vamos a tener que hacer un partido con mucha intensidad porque es un rival de gran jerarquía". Y apuntó: “El martes jugamos contra el puntero del grupo. Ojalá se puedan conseguir los tres puntos así nos logramos posicionar en algo tan lindo como es la Copa Libertadores".

Cabe señalar que Lanús disputó dos partidos en la Copa Libertadores con una derrota ante Mirassol en Brasil y un triunfo sobre Always Ready en Cabrero y Guidi. Suma 3 puntos y buscará lograr un triunfo para alcanzar al conjunto ecuatoriano que llega con puntaje ideal, tras las dos primeras jornadas del grupo.