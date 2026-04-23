El Turu Flores, ayudante de Mauricio Pellegrino en Lanús, fue denunciado por un casino de Las Vegas

Un escándalo sacude al fútbol argentino y más precisamente salpica a Lanús. Es que uno de los ayudantes de campo de Mauricio Pellegrino en el cuerpo técnico del Granate , fue denunciado por supuestas deudas con un casino en Las Vegas, Estados Unidos.

El ex futbolista involucrado es José Turu Flores, quien junto a Norberto Ortega Sánchez, Sergio Berti y Sergio Zárate, habrían incumplido con el pago de un instrumento de crédito, que son similares a un cheque pero se conocen como markers, ya que cuando se intentaron cobrarlos los mismos fueron devueltos por falta de fondos.

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Esta denuncia está estrechamente relacionada con el caso del periodista Quique Felman, ya que es una profundización por parte del casino de la estrategia legal que lo llevó a estar detenido en febrero de este año.

El delito por el cual se lo imputó fue el de fraude al casino Resorts World, por lo que permaneció durante 12 días en el centro de detención denominado Metro West, ubicado en Miami, lugar del cual dio detalles acerca de su estadía allí.

La denuncia contra José Turu Flores, ayudante de campo en Lanús

El complejo Resort World Las Vegas hizo la denuncia contra José "Turu" Flores, Norberto Ortega Sánchez, Sergio “Bruja” Berti y Sergio “Ratón” Zárate, a quienes se les reclama por el pago de deudas de juego por un total de 2,6 millones de dólares.

El proceso legal advierte sobre posibles embargos de bienes y restricciones migratorias si los ex futbolistas mencionados deciden regresar a territorio norteamericano. De esta manera, la operatoria documentada por la justicia de Nevada, se basa en que los ex futbolistas suscribieron los makers para obtener fichas pero al momento del cobro bancario los fondos fueron rechazados por falta de respaldo.

“¡Aviso! Ha sido demandado”, reza el encabezado de las notificaciones que ahora obligan a los deportistas a responder en los tribunales del Condado de Clark en un plazo de 21 días para evitar sentencias en rebeldía.

jose turu flores El Turu Flores, ayudante de Mauricio Pellegrino en Lanús, fue denunciado por un casino de Las Vegas

Cuáles son los montos que se le reclaman a los ex futbolistas

Los montos reclamados son elevados: a Sergio Zárate se le exige un millón de dólares; a Norberto Ortega Sánchez 625 mil; mientras que a Sergio Berti y a José Flores, ayudante de campo de Lanús, se les reclaman 500 mil dólares a cada uno por los documentos impagos.

El estudio Sklar Williams, liderado por el abogado Anthony R. Ager, encabeza las acciones legales para recuperar el capital, los intereses y los gastos de representación.

Aunque las deudas de juego no tienen alcance penal directo en Argentina, el riesgo para los exjugadores radica en su capacidad de movilizarse internacionalmente, dado que cualquier ingreso a EE.UU. podría derivar en detenciones preventivas similares a la vivida por Felman. La red, que involucró a periodistas, apostadores y glorias deportivas, queda ahora expuesta ante la justicia civil estadounidense, mientras se investigan las conexiones financieras detrás de este inusual circuito de apuestas internacionales.