El gran momento de Yoshan Valois en Lanús: "Soy 9 y tengo que..."

Lanús consiguió sus primeros tres puntos en la Copa Libertadores con la victoria sobre Alwayds Ready por 1 a 0 en La Fortaleza. El Granate se impuso con lo justo, pero lo importante es que pudo dejar atrás la derrota ante Mirassol de la primera jornada.

En ese contexto, sobresalió nuevamente su goleador. Yoshan Valois volvió a darle el triunfo a Lanús en una semana de ensueño, ya que convirtió el lunes en el clásico ante Banfield y este jueves en la vuelta del Granate a la Libertadores en condición de local. Dos goles que ya quedaron en el corazón de los hinchas.

Lanús mostró una propuesta clara y era hacerse fuerte en casa, controlar la posesión y buscar profundidad por las bandas. Sin embargo, el equipo boliviano no le hizo las cosas faciles. Always Ready apostó por un bloque compacto y bien parado en defensa, lo cual le impidió a Lanús ser agresivo, aunque tuvo chances que falló.

La diferencia llegó a los 67 minutos, cuando el conjunto Granate logró capitalizar uno de sus momentos de mayor presión. Tras una jugada elaborada, Lanús encontró una falta cerca del área en la que Yoshan Valois se convertiría en protagonista. Luego de un tiro libre y el rebote del arquero, el delantero colombiano estuvo rápido de reflejos para anticipar y poner el gol de la victoria.

Tras el triunfo, Valois sostuvo: "Soy 9 y tengo que estar pendiente de cualquier jugada. El portero no logra sacar esa bola y yo estoy muy adentro. Antes de que mi compañero cobre creo que puedo arrancar y es donde veo la oportunidad de poder empujarla".

Además, destacó la importancia de conseguir los primeros 3 puntos en la Copa Libertadores: "Sabíamos que veníamos de perder un partido en Brasil y teníamos la obligación de sacar los 3 puntos en casa. Ahora Mirassol logró perder y nosotros sacamos los 3 puntos y eso es importante. Lo destacable es que en casa lo logramos y vamos por más".

Embed El gol de Yoshan Valois para la victoria contra Always Ready en La Fortaleza



Esto continúa, Lanús pic.twitter.com/kYcSepObHe — Club Lanús (@clublanus) April 17, 2026

Lo que se viene para Lanús en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores

Ahora Lanús deberá enfocarse en lo que será su partido por el Torneo Apertura el próximo lunes ante Gimnasia de Mendoza. El Granate quiere empezar a confirmar su participación en los playoff y luego enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero en La Fortaleza.

Con respecto a la Copa Libertadores, las próximas fechas serán ante Liga de Quito el martes 28 de abril en Cabrero y Guidi, mientras que el 5 de mayo visitará a Always Ready en Bolivia.