El orígen de la rivalidad entre Banfield y Lanús: cómo nació el Clásico del Sur

Lanús y Banfield volverán a verse las caras este lunes desde las 19 en uno los clásicos más calientes del fútbol argentino. Tal es la rivalidad que tanto el Granate y el Taladro lo viven como un partido a parte, más allá del momento en el cual se encuentran, uno como campeón internacional y el otro peleando por la permanencia.

De todos modos, cabe señalar que la historia no fue siempre igual. Del amor al odio hay un sólo paso y eso fue lo que ocurrió con Banfield y Lanús. El Clásico del Sur es el reflejo perfecto de cómo el fútbol puede transformar la unión en rivalidad.

La realidad es que Banfield y Lanús construían una hermandad durante la década del 60. Durante gran parte del siglo pasado, ambas instituciones cruzaban sus caminos con respeto y hasta incluso con afecto. El clásico verdadero de Banfield era Los Andes (por ser vecinos de Lomas de Zamora) y el de Lanús era Talleres de Remedios de Escalada (por ser ambos del mismo distrito). Además, Banfield arrastraba una rivalidad muy fuerte con Racing por el título de 1951 y el Granate concentraba sus principales enojos con Quilmes.

Durante los años 60 y 70 el fútbol de la zona sur del Gran Buenos Aires vivía tiempos de romanticismo. El estadio de Banfield, era por esos tiempos, un escenario tradicional para albergar torneos veraniegos y cuadrangulares que unían a toda la región. En aquellas noches, hinchas de Banfield y Lanús compartían tribunas al grito de "¡Banfield y Lanús, unidos en el Sur!". Algo impensado en los tiempos que corren.

Aquellos encuentros no eran solo partidos. Eran jornadas familiares, con el fútbol como punto de encuentro. Las hinchadas del Taladro y el Granate convivían sin problemas, celebraban los triunfos del otro y se mezclaban en las calles con los colores de siempre, pero sin rencor ni violencia. Incluso, en esos torneos amistosos participaban también equipos como Los Andes, Quilmes, Temperley y Talleres de Escalada, que completaban el paisaje futbolero del sur bonaerense.

lanus vs banfield rivalidad Lanús y Banfield: antes amigos, ahora archienemigos.

El momento en que todo cambió para Banfield y Lanús

A fines de la década del 80 y comienzos de los 90 es cuando la rivalidad comienza a tomar forma. Coincide con el crecimiento de ambos en el ascenso y la llegada de nuevos grupos a las tribunas junto a la profesionalización del fútbol argentino. De esta manera, la amistad entre Banfield y Lanús comenzó a transformarse en enemistad. Lo que alguna vez fue camaradería mutó en provocaciones, y la estación que antes los conectaba se convirtió en una frontera que los separó para siempre.

Con el ascenso de Banfield en 1987 y de Lanús en 1992 a la Primera División la rivalidad comenzó a acrecentarse y más allá de los descensos del Taladro en 1997, 2001 y 2012, el Clásico del Sur tomó total dimensión como uno de los más calientes de la zona sur del Gran Buenos Aires y del país también. Incluso superando a otros duelos como Temperley ante Los Andes, por ejemplo. El sentimiento mutuo de orgullo y pertenencia es tan fuerte como el rechazo al otro.

Lanús y Talleres de Escalada tuvieron su último encuentro en 1992, en la B Nacional, después ascendió el Granate. A partir de allí, Talleres bajó varios escalones hacia la B Metropolitana y tropezando hasta la Primera C sin poder tocar la A.

Los años corrieron y la falta de roce entre ellos involucrando a Los Andes y Banfield, opacó la enemistad generada

Tanto Banfield como Lanús lucían sus camisetas en la máxima categoría, a mediados ya de esa década, mientras que sus adversarios retrocedían escalones. No obstante, fue desde la temporada 2000/01 que empezaron a verse siempre durante más de veinte años.

Hoy, los insultos se repiten en cada cruce:"pingüinos", "pecho fríos" o "sin aliento". Banfield se jacta de su garra y de su título del Apertura 2009; Lanús responde mostrando sus vitrinas repletas: la Copa Conmebol 1996, el Apertura 2007, la Sudamericana 2013, Torneo Transición y Copa Bicentenario 2016 y la Supercopa Argentina 2017. Incluso haber llegado a la final de la Copa Libertadores 2017 y las consagraciones recientes en la Copa Sudamericana 2025 y Recopa 2026.

El fútbol supo unirlos y también separarlos. Lo que alguna vez fue una celebración compartida, hoy es una batalla por el orgullo del sur. Donde antes había una estación que los conectaba, ahora hay una línea divisoria que no se borra ni con los años ni con los recuerdos.