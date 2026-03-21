Lanús dio una prueba de carácter y bajó a Vélez en el José Amalfitani

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Lanús le ganó a Vélez y dio un golpe de autoridad en Liniers

Lanús se impuso 1 a 0 sobre Vélez por la fecha número 12 del Torneo Apertura. El único gol del partido lo convirtió Carlos Izquierdoz de cabeza en el complemento para dejar sin invicto a uno de los candidatos en el campeonato. De esta manera, el Granate suma 18 puntos y quedó a cuatro de la cima.

El trámite del encuentro fue parejo durante los 90 minutos. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se plantó en campo contrario, propuso un juego de igual a igual y contó con las mejores chances para abrir el marcador en el primer tiempo. De no ser por la imprecisión de sus delanteros podría haber convertido en la primera parte, aunque su rival también tuvo ocasiones para abrir el marcador. Ambos carecieron de eficacia en el arco contrario.

En el complemento, los dos jugaron al golpe por golpe y el que pegó fue Lanús. Luego de un córner desde la derecha, apareció el capitán Carlos Izquierdoz para ganarle de cabeza a todos y poner el 1 a 0 ante la floja respuesta de Álvaro Montero. Después del gol, el local fue con todo a buscar el empate pero chocó con la férrea defensa Granate y las manos de Nahuel Losada.

Fue un triunfazo de Lanús que bajó al líder e invicto en su estadio. Ahora el Granate suma 18 puntos, quedó a 4 unidades de Vélez con un partido menos y en la próxima fecha recibirá a Platense en La Fortaleza luego del parate por fecha FIFA.