sábado 21 de marzo de 2026
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21 de marzo de 2026
en vivo Triunfazo

Lanús dio una prueba de carácter y bajó a Vélez en el José Amalfitani

Lanús se impuso 1 a 0 sobre Vélez en Liniers con gol de Carlos Izquierdoz. De esta manera, el Granate dio el golpe ante uno de los candidatos.

Lanús bajó a Vélez en Liniers.

Lanús bajó a Vélez en Liniers.

Lanús bajó a Vélez en Liniers.

Lanús bajó a Vélez en Liniers.

Lanús no puede quebrar el cero en Liniers.

Lanús no puede quebrar el cero en Liniers.

Lanús no puede quebrar el cero en Liniers.

Lanús no puede quebrar el cero en Liniers.

Vélez y Lanús empatan sin goles en Liniers.

Vélez y Lanús empatan sin goles en Liniers.

Vélez y Lanús empatan sin goles en Liniers.

Vélez y Lanús empatan sin goles en Liniers.

El Granate y el Fortín chocan en el José Amalfitani.

El Granate y el Fortín chocan en el José Amalfitani.

El Granate y el Fortín chocan en el José Amalfitani.

El Granate y el Fortín chocan en el José Amalfitani.

EN VIVO

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Lanús le ganó a Vélez y dio un golpe de autoridad en Liniers

Lanús se impuso 1 a 0 sobre Vélez por la fecha número 12 del Torneo Apertura. El único gol del partido lo convirtió Carlos Izquierdoz de cabeza en el complemento para dejar sin invicto a uno de los candidatos en el campeonato. De esta manera, el Granate suma 18 puntos y quedó a cuatro de la cima.

El trámite del encuentro fue parejo durante los 90 minutos. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se plantó en campo contrario, propuso un juego de igual a igual y contó con las mejores chances para abrir el marcador en el primer tiempo. De no ser por la imprecisión de sus delanteros podría haber convertido en la primera parte, aunque su rival también tuvo ocasiones para abrir el marcador. Ambos carecieron de eficacia en el arco contrario.

En el complemento, los dos jugaron al golpe por golpe y el que pegó fue Lanús. Luego de un córner desde la derecha, apareció el capitán Carlos Izquierdoz para ganarle de cabeza a todos y poner el 1 a 0 ante la floja respuesta de Álvaro Montero. Después del gol, el local fue con todo a buscar el empate pero chocó con la férrea defensa Granate y las manos de Nahuel Losada.

Fue un triunfazo de Lanús que bajó al líder e invicto en su estadio. Ahora el Granate suma 18 puntos, quedó a 4 unidades de Vélez con un partido menos y en la próxima fecha recibirá a Platense en La Fortaleza luego del parate por fecha FIFA.

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Final del partido !!GANÓ LANUS Y DIO EL GOLPE EN LINIERS!!

El Granate se impuso 1 a 0 sobre el Fortín en el José Amalfitani por la fecha número 12 del Torneo Apertura.

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Se juegan 5 minutos más

Lanús aguanta el 1 a 0 en un final para el infarto. El Granate está bajando al líder e invicto del Torneo Apertura.

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Tres cambios en Lanús

Mauricio Pellegrino manda a la cancha a Gonzalo Pérez, Franco Watson y Yoshan Valois por Agustín Medina, Eduardo Salvio y Ramiro Carrera. El entrenador del Granate pretende oxigenar la mitad de la cancha.

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De contragolpe, casi lo liquida Lanús

Vélez totalmente volcado en ataque y Lanús parado de contragolpe, así se juega este tramo del encuentro. Así, el Granate casi vuelve a golpear con Ramiro Carrera que se perdió el segundo con un zurdazo esquinado que pasó cerca del palo izquierdo de Montero.

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!!GOOOOOL DE LANÚS!!

Luego de un córner desde la derecha, apareció Carlos Izquierdoz para vencer la resistencia de Álvaro Montero. El Granate le gana al Fortín 1 a 0 en Liniers.

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Dos chances claras para el Granate

Primero fue centro atrás de Sasha Marcich para que Lucas Besozzi envié su disparo por arriba del travesaño y después se lo perdió Ramiro Carrera.

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Mauricio Pellegrino mueve el banco de suplentes

Se retira Walter Bou e ingresa en su lugar Lucas Besozzi. Segunda variante en Lanús.

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De un arco hacia el otro

En el complemento, el trámite del partido sigue siendo similar al primer tiempo. Chances para los dos, pero no puden abrir el marcador. Lo tuvo Lanús con Ramiro Carrera y en el contragolpe Tomás Andrada con un disparo de media distancia estuvo cerca de anotar.

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Inicio del segundo tiempo en el José Amalfitani

Ya juegan Vélez y Lanús el segundo tiempo en Liniers.

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Final del primer tiempo

Vélez y Lanús empatan 0 a 0 en un buen primer tiempo disputado en el José Amalfitani. Los dos tuvieron chances para marcar pero no estuvieron certeros a la hora de la definición.

granate y fortin
El Granate y el Fortín chocan en el José Amalfitani.

El Granate y el Fortín chocan en el José Amalfitani.

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Lanús sigue llegando pero le falta contundencia

Ramiro Carrera con un disparo de afuera del área intentó sorprender, pero Montero controló sin errores. Siguen 0 a 0.

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No va más Dylan Aquino

La joya del Granate abandona el campo de juego. Había jugado con una molestia muscular en el partido ante Newells y ahora sintió un dolor en el posterior izquierdo. Fue reemplazado por Bruno Cabrera.

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Duelo de ida y vuelta entre Vélez y Lanús

En un choque entretenido, ahora es Lanús el que tuvo su oportunidad. Luego de un disparo de media distancia, Walter Bou casi marca la apertura del marcador para el Granate. El gol está al caer.

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Ahora la chance fue para Vélez

Luego de una imprecisión en la salida de Lanús, aprovechó Florián Monzón y con un disparo desde afuera del área intentó sorprender a Nahuel Losada. El arquero del Granate controló sin problemas, pero Vélez empieza a dominar en el juego.

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Lanús tuvo el primero

Chance clarísima para el Granate en los pies de Eduardo Salvio, quien no definió con contundencia y de esa manera Lanús se perdió el primero en el arranque del partido.

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Comenzó el partido

Ya juegan Vélez y Lanús por la fecha número 12 del Torneo Apertura

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Ya se viene Vélez ante Lanús en el José Amalfitani

Formaciones confirmadas

Vélez Sarsfield: Álvaro Montero; Roberto García, Lisandro Magallán, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Manuel Lanzini, Tobías Andrada, Dylan Godoy; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

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Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Eduardo Salvio, Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo, Dylan Aquino; Ramiro Carrera, Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

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