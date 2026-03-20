Los kilómetros que deberá recorrer Lanús en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Lanús ya conoce a sus rivales para la fase de grupos de la Copa Libertadores . El Granate participará por séptima vez en su historia del certamen más importante de Sudamérica, el cual repartirá más de 40 millones de dólares al campeón y 25 millones por llegar a la final.

El actual campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa compartirá el grupo G con Liga de Quito de Ecuador, Always Ready de Bolivia y Mirassol de Brasil. Será el regreso de Lanús a la competencia tras 9 años de ausencia. Su última participación fue en la Copa Libertadores 2017, cuando cayó en la recordada final ante Gremio de Brasil.

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El camino de Lanús en la Copa Libertadores se iniciará en Brasil, donde el Granate enfrentará al debutante Mirassol en el estado de San Pablo. El partido se jugará en la semana del 7 al 9 de abril, aunque aún no está definido si el conjunto brasileño podrá hacer de local en el José María de Campos Maia, dado que no cuenta con un aeropuerto internacional cercano, una de las exigencias de la Conmebol. Allí, el Granate tendrá un viaje de 1.764 kilómetros.

Luego, el campeón de la Sudamericana y la Recopa recibirá a Always Ready de Bolivia y a Liga de Quito de Ecuador en La Fortaleza. Dichos encuentros serían del 14 al 16 de abril ante el conjunto boliviano y del 28 al 30 de abril ante el elenco ecuatoriano.

Por la cuarta fecha, llegará el primer viaje importante para Lanús. Deberá recorrer unos 2.600 kilómetros (a 4.150 metros sobre el nivel del mar) para chocar con Always Ready en el estadio Municipal de El Alto. El encuentro se jugará entre el 5 y el 7 de mayo. Mientras que por la quinta fecha, será el turno de viajar a la altura de Quito para enfrentar a la Liga entre el 19 y el 21 de mayo. Este será el recorrido más largo, ya que el Granate deberá afrontar los 3.850 kilómetros que separan Buenos Aires de la ciudad ecuatoriana.

Por último, cerrará su participación en la fase de grupos ante Mirassol en Cabrero y Guidi entre el 26 y el 28 de mayo. En total, el plantel comandado por Mauricio Pellegrino recorrerá más de 8.200 kilómetros.

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Datos que ilusionan a Lanús en la Copa Libertadores 2026

Al finalizar el sorteo, la estadística marca que las tres veces que Lanús estuvo en un Grupo G de una copa internacional, su participación finalizó como semifinalista, subcampeón y campeón.

En la Copa Sudamericana del 2024, el Granate llegó a semifinales donde fue eliminado por Cruzeiro. En la Copa Libertadores 2017 fue subcampeón tras caer en la final ante Gremio y en la última Copa Sudamericana 2025 fue campeón tras vencer a Atlético Mineiro. En todas las participaciones mencionadas Lanús integró el Grupo G.

El calendario de Lanús en la Copa Libertadores 2026

Fecha 1 : Mirassol (V) - 7 a 9 de abril

Fecha 2 : Always Ready (L) - 14 a 16 de abril.

Fecha 3 : Liga de Quito (L) - 28 a 30 de abril.

Fecha 4: Always Ready (V) - 5 a 7 de mayo.

Fecha 5 : Liga de Quito (V) - 19 a 21 de mayo.