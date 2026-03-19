jueves 19 de marzo de 2026
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19 de marzo de 2026
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Copa Libertadores: Lanús, dos viajes a la altura de Quito y El Alto, más otro a San Pablo

Lanús integrará el grupo G con L.D.U. de Quito, Always Ready, de Bolivia y Mirassol, de Brasil. El certamen continental se iniciará el 7 de abril.

Lanús campeón de la Copa Sudamericana saca boleto a la Libertadores.

Lanús campeón de la Copa Sudamericana saca boleto a la Libertadores.

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Lanús llega al sorteo de la Libertadores después de ganar la Recopa.

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Lanús llega al sorteo de la Libertadores después de ganar la Recopa.

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EN VIVO

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Lanús compartirá el grupo G con L.D.U. de Quito, Always Ready y Mirassol

Lanús, que vuelve a la Copa Libertadores luego de siete años, integrará el grupo G junta a rivales de Ecuador, Bolivia y Brasil. El Granate, campeón de la Copa Sudamericana y Recopa comenzará su participación en el máximo certamen continental a partir del 7 de abril.

Analizando el grupo del conjunto argentino, le tocaron dos equipos con altura como liados: L.D.U. de Quito, Ecuador, y Always Ready, de Bolivia, mientras que el tercero en discordia será Mirassol, de Brasil.

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Los dos primeros del grupo G avanzarán a la siguiente fase de octavos de final, que comenzará a jugarse luego de la disputa de Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Otros argentinos en la Copa Libertadores

Grupo A: Flamengo, Cusco, Tolima, Estudiantes de La Plata.

Grupo C: Fluminense, Bolívar, La guaira, Independiente Rivadavia de Mendoza.

Grupo D: Boca Juniors, Cruzeiro, Universidad Católica de Chile, Barcelona.

Grupo E: Peñarol, Corinthians, Independiente Santa Fe, Platense.

Grupo H: Independiente del Valle, Libertad, Rosario Central, Universidad Central Venezuela.

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Mirassol completa el grupo G

Ya esta definido el fixture. Lanús arranca de visitante contra Mirassol, de Brasil. Después tiene dos de local, contra Always Ready y por último Liga Deportiva Universitaria.

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Always Ready se suma al grupo de Lanús

Otro rival con altura para Lanús que además de la Liga Deportiva Universitaria de Quito jugará ante los bolivianos de Always Ready.

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Lanús integrará el grupo G que encabeza L.D.U. Quito

El Granate tendrá como rival de cabeza de serie a los ecuatorianos de la Liga Deportiva Universitaria.

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Lanús expectante a la bolilla

Luego de conocerse los cabezas de serie de los respectivos grupos, comienzan a salir las bolillas del bombo 2, donde está e Granate.

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Con ustedes, la pelota oficial

Cumbre 2026 fue presentada como la pelota oficial de la Conmebol Libertadores y Sudamericana.

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Arrancó el sorteo de la Copa Sudamericana

Mientras Lanús espera su suerte en el máximo torneo continental, comenzó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

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La piel Granate, motivo de orgullo

En la sede de la Conmebol se exhiben las camisetas con las que el equipo de Mauricio Pellegrino se proclamó campeón de la Copa Sudamericana, en Asunción, y de la Recopa, en Río de Janeiro.

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Nicolás Russo prefiere evitar a los brasileros

En la previa del sorteo de la Copa Libertadores, el presidente de Lanús expresó: “Prefiero evitar a los brasileros hasta las semifinales y los viajes largos”. Además, agregó que “Lanús siempre fue muy respetado”.

Nicolás Russo
Nicol&aacute;s Russo no quiere rivales brasileros.&nbsp;

Nicolás Russo no quiere rivales brasileros.

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