Copa Libertadores: Lanús, dos viajes a la altura de Quito y El Alto, más otro a San Pablo

Lanús compartirá el grupo G con L.D.U. de Quito, Always Ready y Mirassol
Lanús, que vuelve a la Copa Libertadores luego de siete años, integrará el grupo G junta a rivales de Ecuador, Bolivia y Brasil. El Granate, campeón de la Copa Sudamericana y Recopa comenzará su participación en el máximo certamen continental a partir del 7 de abril.
Analizando el grupo del conjunto argentino, le tocaron dos equipos con altura como liados: L.D.U. de Quito, Ecuador, y Always Ready, de Bolivia, mientras que el tercero en discordia será Mirassol, de Brasil.
Los dos primeros del grupo G avanzarán a la siguiente fase de octavos de final, que comenzará a jugarse luego de la disputa de Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Otros argentinos en la Copa Libertadores
Grupo A: Flamengo, Cusco, Tolima, Estudiantes de La Plata.
Grupo C: Fluminense, Bolívar, La guaira, Independiente Rivadavia de Mendoza.
Grupo D: Boca Juniors, Cruzeiro, Universidad Católica de Chile, Barcelona.
Grupo E: Peñarol, Corinthians, Independiente Santa Fe, Platense.
Grupo H: Independiente del Valle, Libertad, Rosario Central, Universidad Central Venezuela.
Mirassol completa el grupo G
Ya esta definido el fixture. Lanús arranca de visitante contra Mirassol, de Brasil. Después tiene dos de local, contra Always Ready y por último Liga Deportiva Universitaria.
Always Ready se suma al grupo de Lanús
Otro rival con altura para Lanús que además de la Liga Deportiva Universitaria de Quito jugará ante los bolivianos de Always Ready.
Lanús integrará el grupo G que encabeza L.D.U. Quito
El Granate tendrá como rival de cabeza de serie a los ecuatorianos de la Liga Deportiva Universitaria.
Lanús expectante a la bolilla
Luego de conocerse los cabezas de serie de los respectivos grupos, comienzan a salir las bolillas del bombo 2, donde está e Granate.
Con ustedes, la pelota oficial
Cumbre 2026 fue presentada como la pelota oficial de la Conmebol Libertadores y Sudamericana.
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Arrancó el sorteo de la Copa Sudamericana
Mientras Lanús espera su suerte en el máximo torneo continental, comenzó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
La piel Granate, motivo de orgullo
En la sede de la Conmebol se exhiben las camisetas con las que el equipo de Mauricio Pellegrino se proclamó campeón de la Copa Sudamericana, en Asunción, y de la Recopa, en Río de Janeiro.
Nicolás Russo prefiere evitar a los brasileros
En la previa del sorteo de la Copa Libertadores, el presidente de Lanús expresó: “Prefiero evitar a los brasileros hasta las semifinales y los viajes largos”. Además, agregó que “Lanús siempre fue muy respetado”.