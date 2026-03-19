Copa Libertadores: Lanús, dos viajes a la altura de Quito y El Alto, más otro a San Pablo

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Lanús compartirá el grupo G con L.D.U. de Quito, Always Ready y Mirassol

Lanús, que vuelve a la Copa Libertadores luego de siete años, integrará el grupo G junta a rivales de Ecuador, Bolivia y Brasil. El Granate, campeón de la Copa Sudamericana y Recopa comenzará su participación en el máximo certamen continental a partir del 7 de abril.

Analizando el grupo del conjunto argentino, le tocaron dos equipos con altura como liados: L.D.U. de Quito, Ecuador, y Always Ready, de Bolivia, mientras que el tercero en discordia será Mirassol, de Brasil.

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Los dos primeros del grupo G avanzarán a la siguiente fase de octavos de final, que comenzará a jugarse luego de la disputa de Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Otros argentinos en la Copa Libertadores

Grupo A: Flamengo, Cusco, Tolima, Estudiantes de La Plata.

Grupo C: Fluminense, Bolívar, La guaira, Independiente Rivadavia de Mendoza.

Grupo D: Boca Juniors, Cruzeiro, Universidad Católica de Chile, Barcelona.

Grupo E: Peñarol, Corinthians, Independiente Santa Fe, Platense.

Grupo H: Independiente del Valle, Libertad, Rosario Central, Universidad Central Venezuela.