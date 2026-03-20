La advertencia de Lautaro Acosta para la nueva joya de Lanús

Lautaro Acosta es una voz autorizada para hablar de Lanús . Si bien hoy está afuera del club luego de su retiro, sigue siendo un referente y sus palabras mantienen el mismo peso de siempre. Por eso no dudó en aconsejar a Dylan Aquino , la nueva joya que tiene el plantel de Mauricio Pellegrino.

“Debe profesionalizarse en un montón de aspectos”, remarcó, claro y contundente, cuando le preguntaron por la figura del Granate en la goleada por 5-0 ante Newell’s , aunque aclaró: “Es un jugadorazo, tiene un potrero tremendo”.

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En una larga entrevista con ESPN, el Laucha Acosta analizó el presente de Aquino, quien explotó en los últimos meses y tuvo un rol determinante en las últimas victorias resonantes del equipo, como lo fueron las que logró ante Fluminense y Flamengo, ambas en Brasil.

“Lo que tiene que hacer es profesionalizarse en un montón de aspectos y es por eso que, con todas sus condiciones, todavía es suplente, pero tiene unas condiciones impresionantes”, amplió el futbolista con más partidos y más títulos en la historia de Lanús.

Siguiendo su análisis, aclaró que “Dylan es suplente porque Lanús tiene un plantel de mucha jerarquía”, ya que señaló que, por encima de él, están jugadores como Ramiro Carrera, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y hasta hace unas semanas Rodrigo Castillo.

dylan-aquino-lanus-hat-trick Aquino se llevó la pelota en el último triunfo de Lanús.

Y al respecto, continuó: “El único futbolista de inferiores que fue titular en la obtención de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana fue Agustín Medina, eso habla del plantel de jerarquía que tiene Lanús. Dylan fue una pieza muy importante de recambio”.

El elogio de Lautaro Acosta para la nueva joya de Lanús

Producto de sus últimas actuaciones, particularmente la última, en la que convirtió tres goles y brindó una asistencia, el nombre de Dylan Aquino tomó mayor notoriedad a nivel nacional y varios le presagian una importante carrera en el exterior.

El “Laucha” Acosta continuó esa línea y lo comparó con Ariel Ortega., quien brilló en River, la selección argentina y en el fútbol europeo. “Me hace acordar mucho al Burrito. Tiene la misma forma de enganchar, le pega con las dos piernas, tiene una buena definición y un cambio de ritmo similar. A esto le agrega otra virtud: es muy fuerte en los duelos, más allá que no parezca por su contextura física”, concluyó.