Qué dijo Dylan Aquino después de su noche soñada en Lanús

El joven extremo tuvo un partido soberbio, con tres goles y una asistencia, y no hizo sentir la ausencia de Marcelino Moreno , que se recupera de una lesión en la planta del pie. Y cuando dejó el campo de juego, ya con el encuentro liquidado, fue despedido como se merecía: ovacionado por todas las tribunas de la Fortaleza de Guidi y Cabrero.

Letal y contundente. Lanús no le tuvo piedad a Newell's y lo goleó en la Fortaleza

Pasados los 35 minutos, inició el camino hacia su primer hat-trick como profesional: a los 36, y tras un pase profundo de Agustín Cardozo, entró por sorpresa al área y definió cruzado con la izquierda par el 2-0. Tres minutos más tarde, a los 39, convirtió el segundo de su cuenta personal, esta vez con un remate sutil de derecha tras un pase de taco de Ramiro Carrera, para el 3-0.

Con estas dos apariciones, el joven atacante de 20 años se había ganado el premio a la figura del partido, pero en el inicio del complemento lo reafirmó con autoridad. A los 8 minutos, y tras combinar otra vez con Carrera, remató desde afuera del área y la clavó en el ángulo para el 4-0. Y un minuto más tarde, asistió a Eduardo Salvio en el quinto gol de la noche para sumar un pase gol a su faena personal.

Qué dijo tras la goleada de Lanús

El delantero pasó por la zona mixta luego del triunfo y habló sobre su buena actuación ante la Lepra. Remarcó que terminó “muy contento” por los tres tantos que convirtió, con los que llegó a los cinco en el Torneo Apertura y se posicionó como el máximo goleador del equipo de Mauricio Pellegrino, y no ocultó sus sensaciones por los tres puntos que logró el equipo.

dylan aquino-lanus Dylan Aquino y un partido soñado con la camiseta de Lanús. Fortaleza Granate.

“La verdad que estoy contento por los tres goles, ya que es la primera vez que anotó por triplicado en mi carrera, pero también porque hicimos un buen trabajo con mis compañeros”, remarcó Aquino.

Cauteloso y con palabras muy medidas, el delantero mantuvo la humildad más allá de su gran actuación y del gran presente que atraviesa tras ganar la Recopa Sudamericana. “No creo que este partido signifique un antes y un después en mi carrera, yo siempre trato de dar lo mejor para ayudar al equipo. A veces sale y otras no”, señaló, claro y contundente.

Por último, Dylan Aquino eligió el mejor de los tres goles que le anotó a Newell’s. “Para mí, de los tres, me quedo con el tercero. Creo que fue el más lindo”, concluyó la nueva joya de Lanús.