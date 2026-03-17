Lanús no le tuvo piedad a Newell's y lo goleó en la Fortaleza

Lanús, y un show de goles ante Newell's para ilusionarse
Con una actuación sobresaliente, en especial de Dylan Aquino, Lanús no perdonó a un pobre Newell's y goleó por 5-0, en uno de los partidos correspondientes a la fecha 11 del Torneo Apertura. Con este resultado, y con encuentro menos, se metió en zona de playoffs.
El equipo de Mauricio Pellegrino acomodó rápido el trámite a su favor. A los 15 minutos, gracias a un penal cobrado por el árbitro Bruno Amiconi, Walter Bou abrió el marcador desde los 12 pasos con un remate certero y desde ahí, todo fue del Granate.
Ese tempranero gol fue determinante en el desarrollo. El conjunto rosarino nunca se pudo recuperar de ese golpe y Lanús, en cambio, mostró todo su repertorio para darle forma a una goleada contundente.
El local estuvo lucido desde el inicio y fue muy peligroso en cada uno de sus ataques. Y por eso, después del gol, avisó con dos claras chances hasta que, a los 35, apareció en escena Aquino, que en menos de cinco minutos anotó dos goles para sentenciar la historia.
Y si quedaba alguna duda de que el partido estaba cerrado desde el que el árbitro pitó la finalización del primer tiempo, el Granate la despejó rápido en el inicio del complemento: antes de los 10, marcó el cuarto y el quinto para sentenciar la historia.
El cuarto -un golazo con todas las letras- fue también obra de Dylan, que anotó su primer hat-trick como profesional y se convirtió en la gran figura del partido. Y el moño a este noche perfecta se lo puso un minuto más tarde al asistir a Eduardo Salvio para el quinto y último gol en la Fortaleza, donde sus hinchas volvieron a festejar tras la dura derrota ante Boca Juniors.
¡Final del partido: Lanús goleó a Newell's!
El Granate tuvo una noche soñada y venció por 5-0 al conjunto rosarino por la fecha 11 del Torneo Apertura.
Era el sexto, pero Amiconi lo anuló
38' ST. Franco Watson, tras recibir un pase de Valois, se metió al área y definió cruzado para el 6-0. Sin embargo, el árbitro sancionó mano del ex Instituto y cobró infracción para la visita.
31' ST. Debut para Joshan Valois, el flamante refuerzo que llegó para reemplazar a Rodrigo Castillo, en lugar de Walter Bou. Ayer fue anunciado como jugador del club y hoy tiene su estreno en la Fortaleza.
Además, en el arco está Nahuel Losada
27'ST. Newell's fue por el gol de la vergüenza, pero se topó con una gran respuesta el arquero de Lanús, que a puro reflejos evitó el gol de Jerónimo Gómez Mattar.
¡GOL DE LANÚS!
9' ST. A menos de un minuto del cuarto, el Granate volvió a convertir ante un Newell's que ya bajó los brazos. El local robó en la salida, juntó pases entre Carrera y Aquino, que se metió al área y lanzó un centro para que Salvio, con el arco a su merced, ponga el 5-0.
EL QUINTO FUE DE TOTO: Newell's sacó del medio, Lanús robó y Salvio la empujó para el 5-0 del Granate sobre la Lepra.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoApertura pic.twitter.com/KATNd5i1ZY— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 17, 2026
¡GOL DE LANÚS!
8' ST. Aquino, y otro gol en una noche perfecta. La joven joya de Lanús combinó con Walter Bou y sacó un violento remate que se clavó en el ángulo. Partido de película para Aquino, que el viernes había convertido el gol del triunfo por 1-0 ante Estudiantes.
¡LO QUE ESTÁ JUGANDO ESTE PIBE! Otro golazo de Dylan Aquino para su hat-trick y el 4-0 de Lanús sobre Newell's.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoApertura pic.twitter.com/W91XCaAfga— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 17, 2026
Lanús se luce y va por más
5'ST. El Granate no se conforma y estuvo cerca del cuarto: Guidara desbordó por derecha y metió un centro atrás para la entrada de Salvio, que remató sin dirección y la pelota fue a las manos del arquero visitante.
¡Inició el segundo tiempo en la Fortaleza!
Se juegan los últimos 45 minutos del cruce entre el Granate y la Lepra.
¡Final del primer tiempo!
Con un Dylan Aquino encendido, y un eficaz Walter Bou, Lanús se va al descanso con una cómoda victoria por 3-0 ante Newell's, de flojo partido.
¡GOL DE LANÚS!
40'PT. El Granate está intratable. Y Aquino también. El juvenil le puso el moño a una buena jugada colectiva con un remate cruzado para el 3-0.
¡DOBLETE DE DYLAN! Aquino y un lindo gol para el 3-0 de Lanús antes del final del primer tiempo. Sufre Newell's. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoApertura pic.twitter.com/yrvleBHRlF— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 17, 2026
¡GOL DE LANÚS!
35' PT. Otro pase profundo de Cardozo y una mejor definición de Dylan Aquino para el 2-0 en la Fortaleza.
ZURDAZO Y A FESTEJAR: Dylan Aquino y el 2-0 de Lanús sobre Newell's en el Sur. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoApertura pic.twitter.com/Ar7VRi4nSJ— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 17, 2026
Lanús, otra vez cerca del segundo
31' PT. Centro de Walter Bou, cabezazo de Ramiro Carrera y gran respuesta de Williams Barlasina para tapar lo que hubiese sido un nuevo tanto del Granate
Luciano le negó el gol a Salvio
29' PT. El "Toto" recibió un preciso pase profundo de Agustín Cardozo y quedó mano a mano con el arquero de la Lepra. Sin embargo, después de tirarle un sombrero y quedar con el arco a su merced, apareció justo la pierna de Martín Luciano y salvó a Newell's.
¡GOL DE LANÚS!
16' PT. Con un remate esquinado, Walter Bou puso el 1-0 a favor del Granate desde los 12 pasos.
WALTER CAMBIÓ PENAL POR GOL: Bou y el 1-0 de Lanús sobre Newell's en el amanecer del partido.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoApertura pic.twitter.com/LFeGi9EkOi— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 17, 2026
¡Penal para Lanús!
15' PT. Tras un tiro de esquina, Canale remató y la pelota pegó en la mano de Luciano. El árbitro Bruno Amiconi no dudó.
¡Comenzó el partido en la Fortaleza!
Lanús y Newell's ya juegan en el estadio Néstor Díaz Pérez , por la fecha 11 del Torneo Apertura.
Así forman Lanús y Newell’s
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
Newell’s: Williams Barlasina; Martín Ortega, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea y Martín Luciano; David Sotelo, Rodrigo Herrera y Luca Reggiardo; Walter Mazzantti, Juan Ignacio Ramírez; Luciano Herrera. DT: Frank Kudelka.
Árbitro: Bruno Amiconi. Estadio: Néstor Díaz Pérez.