Lanús no le tuvo piedad a Newell's y lo goleó en la Fortaleza

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Lanús, y un show de goles ante Newell's para ilusionarse

Con una actuación sobresaliente, en especial de Dylan Aquino, Lanús no perdonó a un pobre Newell's y goleó por 5-0, en uno de los partidos correspondientes a la fecha 11 del Torneo Apertura. Con este resultado, y con encuentro menos, se metió en zona de playoffs.

El equipo de Mauricio Pellegrino acomodó rápido el trámite a su favor. A los 15 minutos, gracias a un penal cobrado por el árbitro Bruno Amiconi, Walter Bou abrió el marcador desde los 12 pasos con un remate certero y desde ahí, todo fue del Granate.

Ese tempranero gol fue determinante en el desarrollo. El conjunto rosarino nunca se pudo recuperar de ese golpe y Lanús, en cambio, mostró todo su repertorio para darle forma a una goleada contundente.

El local estuvo lucido desde el inicio y fue muy peligroso en cada uno de sus ataques. Y por eso, después del gol, avisó con dos claras chances hasta que, a los 35, apareció en escena Aquino, que en menos de cinco minutos anotó dos goles para sentenciar la historia.

Y si quedaba alguna duda de que el partido estaba cerrado desde el que el árbitro pitó la finalización del primer tiempo, el Granate la despejó rápido en el inicio del complemento: antes de los 10, marcó el cuarto y el quinto para sentenciar la historia.

El cuarto -un golazo con todas las letras- fue también obra de Dylan, que anotó su primer hat-trick como profesional y se convirtió en la gran figura del partido. Y el moño a este noche perfecta se lo puso un minuto más tarde al asistir a Eduardo Salvio para el quinto y último gol en la Fortaleza, donde sus hinchas volvieron a festejar tras la dura derrota ante Boca Juniors.