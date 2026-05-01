La conmovedora historia de dos rescatistas del conurbano: salvaron a cientos de animales

La conmovedora historia de dos rescatistas del conurbano: salvaron más de 100 animales.

En el marco del Día del Animal, dos rescatistas independientes de Llavallol y de Claypole organizaron una jornada solidaria para este sábado en la Plaza Grigera de Lomas de Zamora donde habrá stands, charlas y vacunación, con el acompañamiento del Municipio y de organizaciones de rescatistas.

Iris Paula Guzzetti y Braulio Maximiliano Belén desde hace años realizan tareas de rescate de animales abandonados en las vías del tren y zonas aledañas.

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“Somos rescatistas independientes: él como maquinista (del tren Roca) y yo por mi cuenta. Hemos rescatado a más de 100 animales. Muchas veces Maxi tenía que bajar de la máquina para asistirlos; en algunos casos ya los encontraba atropellados”, contó Paula sobre el trabajo que realizan a diario.

Ambos se conocieron a partir de un rescate: Derek, un perro atropellado en Longchamps que fue transitado en la casa de un amigo de Paula. A partir de ese momento comenzaron a trabajar juntos para ayudar a más animales. "Los dos rescatábamos de forma independiente desde 2015, y en 2020 nos conocimos. Siempre fui multizonal, miraba en Facebook y donde me enteraba de algo iba. Así fue como nos conocimos", narró.

Actualmente, Guzzetti tiene 22 perros y una gata en su casa, mientras que Belén cuida a 17 perros y cinco gatos. El resto de los animales rescatados se encuentran en hogares de tránsito o pensionados.

Ser rescatista de animales en tiempos de crisis económica

Según detallaron, la situación económica es cada vez más difícil: suelen endeudarse para afrontar los gastos veterinarios y de mantenimiento, e incluso han sufrido embargos en sus sueldos. “Para poder sostener todo esto, hemos vendido discos, ropa y artículos tecnológicos”, contaron.

“Es más complejo y sacrificado de lo que parece el rescate, porque después vienen la internación, a veces cirugías, las vacunas y castraciones. También hay animales con tratamientos crónicos”, explicaron los rescatistas.

Además, remarcaron que no siempre es sencillo lograr adopciones responsables y que, en muchos casos, las convivencias no prosperan.

Una jornada por los animales en la Plaza Grigera

La jornada se desarrollará entre las 15 y las 19, donde instalarán un stand con el objetivo de visibilizar su tarea y recaudar fondos para el sostenimiento de los animales rescatados. El encuentro formará parte de una actividad comunitaria más amplia impulsada por el Municipio, orientada a promover el cuidado y la adopción responsable.

Durante la tarde habrá una feria de prendas y calzado nuevos y usados, cuya recaudación será destinada al cuidado de los animales. Además, los asistentes podrán conocer historias y fotografías de perros y gatos que actualmente buscan adopción.

WhatsApp Image 2026-05-01 at 13.36.05 (1) Actualmente, Guzzetti tiene 22 perros y una gata en su casa, mientras que Belén cuida a 17 perros y cinco gatos.

WhatsApp Image 2026-05-01 at 13.36.05 “El objetivo es seguir sosteniendo los rescates y darles una oportunidad a los animales que hoy están en recuperación o esperando adopción”, señalaron.

También se dispondrá de una urna para colaboraciones voluntarias y funcionará un punto de acopio para donaciones. Entre los elementos más necesarios se encuentran mantas, frazadas, toallas, ropa de abrigo para animales, collares, correas, alimento balanceado, arroz, fideos, medicamentos veterinarios de uso frecuente y pañales para adultos.

La actividad es abierta a toda la comunidad y busca visibilizar el trabajo de los rescatistas, fomentar la adopción responsable y reunir ayuda para más de veinte animales que actualmente necesitan asistencia.

“El objetivo es seguir sosteniendo los rescates y darles una oportunidad a los animales que hoy están en recuperación o esperando adopción”, señalaron los rescatistas. Para más información o colaborar: 11-6281-5588 / 11-6277-5105