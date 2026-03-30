El quirófano móvil recorre Lomas de Zamora para atender a los animales

Uno de los objetivos del Municipio es seguir fortaleciendo la atención gratuita de los animales en los distintos barrios de Lomas de Zamora . La próxima semana darán turnos para castraciones gratuitas en Albertina .

El miércoles 1 de abril, de 10 a 12, los vecinos podrán acercarse con su DNI al CGM Albertina ubicado sobre la calle Bayona 70 . Ahí les darán un turno para el operativo de castración que se llevará a cabo el miércoles 8 y todos los detalles que se deben tener en cuenta para la cirugía de la mascota.

Para garantizar la atención veterinaria en los barrios, el Hospital de Animales tiene un vehículo equipado con quirófano, consultorios, camilla y bachas . En el Club Enz de Llavallol hicieron el último operativo con más de 70 castraciones.

"Vecinas y vecinos nos venían planteando la necesidad de que los animales sean atendidos en sus barrios. Hoy, eso es una realidad ya que contamos con un trailer completamente equipado y con capacidad para realizar dos cirugías en simultáneo, además de los servicios de vacunación y desparasitación", destacó la jefa de Gabinete, Sol Tischik, y adelantó que "vamos a hacer más de 20 operativos en las 14 localidades".

El año pasado realizaron 22.645 castraciones gratuitas y superaron los números de 2024 (14.953) con un incremento de 7.692 castraciones en el transcurso de un año. "La castración es muy importante para controlar la sobrepoblación de fauna urbana, las enfermedades zoonóticas, prevenir mordeduras y situaciones de maltrato y abandono", indicó la directora del Hospital de Animales, Analía Tenaglia.

Lomas de Zamora tiene un programa de adopción responsable de animales

Más de 400 animales ya encontraron a sus familias gracias al Programa de Adopción Consciente que impulsa el Municipio. En las redes publican la información sobre los perros y gatos que están a disposición para adoptar.

"Ante una familia interesada en realizar una adopción, el primer acercamiento es a partir de un formulario para saber si están dispuestos a sumar un miembro nuevo y si ya tienen otros animalitos en el núcleo familiar. Después ya pasamos a tener un diálogo mucho más personalizado para charlar sobre la seguridad que debe tener el hogar para evitar la fuga o la pérdida, cuestiones actitudinales y de comportamiento del animal, temas de salud y, en base a eso, analizamos si las condiciones del lugar son aptas para lo que el animal necesita", señaló Tenaglia.