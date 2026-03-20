Hacen nuevos operativos en Lomas para atender a los animales

Realizarán más de 20 operativos en Lomas para atender a los animales.

El Hospital de Animales del Municipio está recorriendo los barrios de Lomas de Zamora para atender gratis a las mascotas de los vecinos en un trailer equipado con quirófano y consultorios.

En el Club Enz de Llavallol hicieron más de 70 castraciones. "Es el primero de los más de 20 operativos que vamos a realizar en las 14 localidades. En 2025 hicimos 22.645 castraciones y vamos a seguir ampliando este servicio para prevenir enfermedades y reducir la sobrepoblación de nuestra fauna urbana", expresó la jefa de Gabinete, Sol Tischik.

operativo castraciones2 El trailer está equipado con quirófano, consultorios, camilla y bachas. Para fortalecer la atención veterinaria en los barrios, se incorporó un vehículo equipado con quirófano, consultorios, camilla y bachas. "Vecinas y vecinos nos venían planteando la necesidad de que los animales sean atendidos en sus barrios. Hoy, eso es una realidad ya que contamos con un trailer completamente equipado y con capacidad para realizar dos cirugías en simultáneo, además de los servicios de vacunación y desparasitación", destacó Tischik.

El año pasado realizaron 22.645 castraciones gratuitas y superaron los números de 2024 cuando hicieron un total de 14.953 intervenciones quirúrgicas, lo que representa un incremento de 7.692 castraciones en el transcurso de un año. "La castración es muy importante para controlar la sobrepoblación de fauna urbana, las enfermedades zoonóticas, prevenir mordeduras y situaciones de maltrato y abandono", indicó la directora del Hospital de Animales, Analía Tenaglia. En las redes oficiales informarán sobre los próximos operativos.

Cómo es la atención en el Hospital de Animales de Lomas El Hospital de Animales está ubicado sobre la Avenida 12 de Octubre al 1100 y hace varios años que es un lugar de referencia para la atención veterinaria. Tanto la vacunación antirrábica como la desparasitación se brindan de lunes a viernes, de 8 a 18, y los sábados, domingos y feriados, de 9 a 12, por orden de llegada y sin turno previo. Mientras que la atención clínica es de lunes a viernes, desde las 7.30, por orden de llegada. Por su parte, los turnos para castraciones se pueden obtener de manera presencial en el horario del hospital por ventanilla; entrando a la web del Municipio los viernes, a las 13; y en los operativos barriales.

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