miércoles 14 de enero de 2026
Escribinos
14 de enero de 2026
Crecimiento.

Lomas: aumentaron las castraciones y la atención veterinaria

A través del Hospital de Animales, el Municipio fortaleció los servicios destinados a las mascotas de los vecinos.

En Lomas también aumentaron las desparasitaciones, la atención clínica y la vacunación.

En Lomas también aumentaron las desparasitaciones, la atención clínica y la vacunación.

A través del Hospital de Animales, el Municipio aumentó las castraciones de mascotas en Lomas de Zamora para evitar enfermedades, mejorar la calidad de vida y disminuir la sobrepoblación de perros y gatos en las calles.

En 2025 hicieron un total de 22.645 castraciones gratuitas en el centro de salud ubicado sobre la Avenida 12 de Octubre al 1100. Mientras que en 2024 se llevaron a cabo 14.953 intervenciones quirúrgicas, lo que representa un incremento de 7.692 castraciones en el transcurso de un año.

Lee además
Osvaldo descubrió su pasión hace décadas, pero recién hace algunos años le puede dedicar el ciento por ciento de su tiempo.
EN VILLA HIPÓDROMO

Descubrió su pasión por la crianza de peces: "Son ideales como mascotas"
Hay diferentes modelos y cada compra ayuda a que el emprendimiento siga creciendo.
Avances

Desde el Esteves confeccionan y venden productos para mascotas
hospital animales sala espera
El Hospital de Animales est&aacute; sobre la Avenida 12 de Octubre al 1100.

El Hospital de Animales está sobre la Avenida 12 de Octubre al 1100.

En el Hospital de Animales también hubo un importante aumento de las desparasitaciones (14.030 en 2025 y 5.311 en 2024), la vacunación antirrábica (29.428 dosis aplicadas en 2025 y 19.852 en 2024) y la atención clínica (15.452 el año pasado y 14.725 en 2024).

Cómo es la atención en el Hospital de Animales de Lomas

Tanto la vacunación antirrábica como la desparasitación en el Hospital de Animales se brindan de lunes a viernes, de 8 a 18, y los sábados, domingos y feriados, de 9 a 12, por orden de llegada y sin turno previo. Mientras que la atención clínica es de lunes a viernes, desde las 7.30, por orden de llegada.

Por su parte, los turnos para castraciones se pueden obtener de manera presencial en el horario del hospital por ventanilla; entrando a la web del Municipio los viernes, a las 13; y en los operativos que se hacen en los barrios.

Temas
Seguí leyendo

Descubrió su pasión por la crianza de peces: "Son ideales como mascotas"

Desde el Esteves confeccionan y venden productos para mascotas

El lomense que convierte a los animales en obras de arte

Detuvieron a dos roba ruedas que operaban en Lomas y otras localidades

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Las obras llegan a los distintos barrios de Lomas de Zamora.
Obras públicas.

En Lomas repavimentan calles y avenidas claves para el tránsito

Las más leídas

Te Puede Interesar

Ruedas y herramientas incautadas a los delincuentes.
Atrapados.

Detuvieron a dos roba ruedas que operaban en Lomas y otras localidades