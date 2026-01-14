Lomas: aumentaron las castraciones y la atención veterinaria

A través del Hospital de Animales , el Municipio aumentó las castraciones de mascotas en Lomas de Zamora para evitar enfermedades , mejorar la calidad de vida y disminuir la sobrepoblación de perros y gatos en las calles.

En 2025 hicieron un total de 22.645 castraciones gratuitas en el centro de salud ubicado sobre la Avenida 12 de Octubre al 1100 . Mientras que en 2024 se llevaron a cabo 14.953 intervenciones quirúrgicas, lo que representa un incremento de 7.692 castraciones en el transcurso de un año.

En el Hospital de Animales también hubo un importante aumento de las desparasitaciones (14.030 en 2025 y 5.311 en 2024), la vacunación antirrábica (29.428 dosis aplicadas en 2025 y 19.852 en 2024) y la atención clínica (15.452 el año pasado y 14.725 en 2024).

Una de las novedades es la incorporación de una unidad móvil para ampliar la atención veterinaria en espacios públicos e instituciones de los barrios. El tráiler está equipado con quirófano, camilla apta para castraciones, bachas, unidades de guardado y consultorios.

Cómo es la atención en el Hospital de Animales de Lomas

Tanto la vacunación antirrábica como la desparasitación en el Hospital de Animales se brindan de lunes a viernes, de 8 a 18, y los sábados, domingos y feriados, de 9 a 12, por orden de llegada y sin turno previo. Mientras que la atención clínica es de lunes a viernes, desde las 7.30, por orden de llegada.

Por su parte, los turnos para castraciones se pueden obtener de manera presencial en el horario del hospital por ventanilla; entrando a la web del Municipio los viernes, a las 13; y en los operativos que se hacen en los barrios.