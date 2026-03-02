lunes 02 de marzo de 2026
Escribinos
Programa del Municipio.

Adopción responsable en Lomas: más de 400 animales ya encontraron una familia

Los vecinos tienen la posibilidad de sumar un nuevo integrante a sus hogar y darle los cuidados necesarios para su crecimiento y desarrollo.

En Lomas priorizan el cuidado y la atención integral de los animales.

Más de 400 perros y gatos ya encontraron a sus familias gracias al Programa de Adopción Consciente que impulsa el Municipio a través del Hospital de Animales de Lomas de Zamora.

"Ante una familia interesada en realizar una adopción, el primer acercamiento es a partir de un formulario para saber si están dispuestos a sumar un miembro nuevo y si ya tienen otros animalitos en el núcleo familiar. Después ya pasamos a tener un diálogo mucho más personalizado para charlar sobre la seguridad que debe tener el hogar para evitar la fuga o la pérdida, cuestiones actitudinales y de comportamiento del animal, temas de salud y, en base a eso, analizamos si las condiciones del lugar son aptas para lo que el animal necesita", señaló Analía Tenaglia, directora del hospital.

Actualmente, hay 5 perros en adopción que tienen diferentes edades y están castrados, vacunados y desparasitados. Los vecinos interesados en llevarlos a su hogar tienen que mandar un mensaje a la cuenta de Instagram para iniciar el proceso. "El diálogo personalizado con las familias previo a la adopción es sumamente importante porque también hablamos sobre la expectativa de vida de los animales, teniendo en cuenta que un felino o canino puede vivir 12, 15 y hasta 17 o 19 años. Entonces, es fundamental que durante todo eso tiempo asumamos la responsabilidad de garantizar sus necesidades en cuanto a salud, controles periódicos, alimentación, un lugar apto para que se desarrolle normalmente y con refugio en las distintas épocas del año", destacó Tenaglia.

Las características y comportamientos que tienen los perros y gatos se deben tener en muy en cuenta al momento de adoptar. "Hay animales que son más activos, otros más sedentarios y algunos que por su edad o cuestiones de personalidad necesitan un desgaste más importante de energía. Ante esto, es clave que la casa cuente con el terreno o las medidas suficientes como para que el animal realmente encuentre el hogar que necesita y que sea una adopción exitosa", indicó Analía, que es abogada animalista, proteccionista y rescatista.

Fortalecieron la atención de los animales en Lomas

Desde el Hospital de Animales, el año pasado hicieron un total de 22.645 castraciones gratuitas para evitar enfermedades, mejorar la calidad de vida y disminuir la sobrepoblación de perros y gatos en las calles. Mientras que en 2024 se llevaron a cabo 14.953 intervenciones quirúrgicas, lo que representa un incremento de 7.692 castraciones en el transcurso de un año.

También hubo un importante aumento de las desparasitaciones (14.030 en 2025 y 5.311 en 2024), la vacunación antirrábica (29.428 dosis aplicadas en 2025 y 19.852 en 2024) y la atención clínica veterinaria (15.452 el año pasado y 14.725 en 2024).

Una de las novedades es la incorporación de una unidad móvil para ampliar la atención en espacios públicos e instituciones de los barrios. El tráiler está equipado con quirófano, camilla apta para castraciones, bachas, unidades de guardado y consultorios.

