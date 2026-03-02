Adopción responsable en Lomas: más de 400 animales ya encontraron una familia

Más de 400 perros y gatos ya encontraron a sus familias gracias al Programa de Adopción Consciente que impulsa el Municipio a través del Hospital de Animales de Lomas de Zamora.
Los vecinos tienen la posibilidad de sumar un nuevo integrante a sus hogar y darle los cuidados necesarios para su crecimiento y desarrollo.
"Ante una familia interesada en realizar una adopción, el primer acercamiento es a partir de un formulario para saber si están dispuestos a sumar un miembro nuevo y si ya tienen otros animalitos en el núcleo familiar. Después ya pasamos a tener un diálogo mucho más personalizado para charlar sobre la seguridad que debe tener el hogar para evitar la fuga o la pérdida, cuestiones actitudinales y de comportamiento del animal, temas de salud y, en base a eso, analizamos si las condiciones del lugar son aptas para lo que el animal necesita", señaló Analía Tenaglia, directora del hospital.
Actualmente, hay 5 perros en adopción que tienen diferentes edades y están castrados, vacunados y desparasitados. Los vecinos interesados en llevarlos a su hogar tienen que mandar un mensaje a la cuenta de Instagram para iniciar el proceso. "El diálogo personalizado con las familias previo a la adopción es sumamente importante porque también hablamos sobre la expectativa de vida de los animales, teniendo en cuenta que un felino o canino puede vivir 12, 15 y hasta 17 o 19 años. Entonces, es fundamental que durante todo eso tiempo asumamos la responsabilidad de garantizar sus necesidades en cuanto a salud, controles periódicos, alimentación, un lugar apto para que se desarrolle normalmente y con refugio en las distintas épocas del año", destacó Tenaglia.
Las características y comportamientos que tienen los perros y gatos se deben tener en muy en cuenta al momento de adoptar. "Hay animales que son más activos, otros más sedentarios y algunos que por su edad o cuestiones de personalidad necesitan un desgaste más importante de energía. Ante esto, es clave que la casa cuente con el terreno o las medidas suficientes como para que el animal realmente encuentre el hogar que necesita y que sea una adopción exitosa", indicó Analía, que es abogada animalista, proteccionista y rescatista.
Desde el Hospital de Animales, el año pasado hicieron un total de 22.645 castraciones gratuitas para evitar enfermedades, mejorar la calidad de vida y disminuir la sobrepoblación de perros y gatos en las calles. Mientras que en 2024 se llevaron a cabo 14.953 intervenciones quirúrgicas, lo que representa un incremento de 7.692 castraciones en el transcurso de un año.
También hubo un importante aumento de las desparasitaciones (14.030 en 2025 y 5.311 en 2024), la vacunación antirrábica (29.428 dosis aplicadas en 2025 y 19.852 en 2024) y la atención clínica veterinaria (15.452 el año pasado y 14.725 en 2024).
Una de las novedades es la incorporación de una unidad móvil para ampliar la atención en espacios públicos e instituciones de los barrios. El tráiler está equipado con quirófano, camilla apta para castraciones, bachas, unidades de guardado y consultorios.