lunes 02 de marzo de 2026
2 de marzo de 2026
Llega a la Plaza Grigera de Lomas de Zamora el Festival Mujeres en Comunidad 2026

Será el sábado 7 en la Plaza Grigera con el cierre musical de Eruca Sativa, en el marco del Mes de las Mujeres y Diversidades. También habrá radio abierta, feria y muestras.

Llega a la Plaza Grigera de Lomas de Zamora el Festival Mujeres en Comunidad 2026 con Eruca Sativa.

El festival propone un despliegue cultural y social que se extenderá más allá de la plaza, sumando espacios culturales clave del centro lomense. El gran cierre musical estará a cargo de Eruca Sativa, la reconocida banda de rock comprometida con la agenda de género y derechos humanos.

Cómo será la jornada en la Plaza Grigera

La jornada comenzará con una Radio Abierta a cargo de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, que funcionará como caja de resonancia para las voces de la comunidad. La música estará presente desde temprano con un ensamble de mujeres músicas, Las Diosas del Ritmo (cumbia) y el pop de Amor Elefante, mientras que la musicalización general estará en manos de la DJ Sista V, con un set que recorrerá el hip hop, trap y ritmos afro.

A su vez, también en la Plaza Grigera, habrá más de 100 stands de Feria de emprendedoras y artesanas, junto a stands institucionales de Salud y Provincia, mientras que en el Foyer del Teatro del Municipio se expondrá la muestra fotográfica y artística de negras (si) marronas.

