Llega a la Plaza Grigera de Lomas de Zamora el Festival Mujeres en Comunidad 2026

El Gobierno de la Comunidad de Lomas de Zamora llevará adelante el Festival Mujeres en Comunidad 2026. La cita será el sábado 7 de marzo a partir de las 16 en la Plaza Grigera, en el marco de las actividades por el Mes de las Mujeres y Diversidades.
Será el sábado 7 en la Plaza Grigera con el cierre musical de Eruca Sativa, en el marco del Mes de las Mujeres y Diversidades. También habrá radio abierta, feria y muestras.
El festival propone un despliegue cultural y social que se extenderá más allá de la plaza, sumando espacios culturales clave del centro lomense. El gran cierre musical estará a cargo de Eruca Sativa, la reconocida banda de rock comprometida con la agenda de género y derechos humanos.
La jornada comenzará con una Radio Abierta a cargo de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, que funcionará como caja de resonancia para las voces de la comunidad. La música estará presente desde temprano con un ensamble de mujeres músicas, Las Diosas del Ritmo (cumbia) y el pop de Amor Elefante, mientras que la musicalización general estará en manos de la DJ Sista V, con un set que recorrerá el hip hop, trap y ritmos afro.
A su vez, también en la Plaza Grigera, habrá más de 100 stands de Feria de emprendedoras y artesanas, junto a stands institucionales de Salud y Provincia, mientras que en el Foyer del Teatro del Municipio se expondrá la muestra fotográfica y artística de negras (si) marronas.