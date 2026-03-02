Cómo toma Lanús el empate ante Defensa y Justicia pensando en lo que viene

Lanús no consiguió prolongar su fiesta tras la consagración en la Recopa Sudamericana y debió conformarse con un empate ante Defensa y Justicia en Florencio Varela . El Granate alcanzó la igualdad con un golazo de Walter Bou, en un partido que finalizó 1 a 1 y dejó sensaciones ambiguas en el seno del plantel comandado por Mauricio Pellegrino.

Si bien el entrenador dispuso de una formación alternativa, en cancha estuvieron jugadores como Franco Watson , Walter Bou , Felipe Peña Biafore y Matías Sepúlveda , entre otros. Pellegrino aprovechó para darle minutos a jugadores que no venían siendo de la partida, con lo cual confirmó que el Granate tiene recambio aunque no se pudo llevar la victoria.

Si bien Lanús comenzó perdiendo y luego llegó a la igualdad a través de un golazo de Walter Bou, en el seno del plantel se quedaron con la impresión de que podrían haberse llevado el triunfo.

"No fue el resultado que vinimos a buscar, venimos de un gran desgaste. Hay un gran grupo humano que está dispuesto a seguir mejorando", aseguró el chileno Matías Sepúlveda en zona mixta.

Además, señaló que "se viene un partido difícil y una seguidilla importante de partidos". Y apuntó: "Es un año muy importante para el club y para nosotros".

Matías Sepúlveda llegó esta temporada a Lanús desde la Universidad de Chile y de a poco se va consolidando como una de las alternativas en el mediocampo para Mauricio Pellegrino. "Estoy contento con los minutos que voy sumando, dispuesto a lo que disponga el entrenador y tratando de sumar rodaje día a día", explicó el futbolista.

"Todo el plantel está preparado para jugar, hicimos lo mejor posible. Ahora tenemos que hacer las correcciones para lo que viene. Hay que estar preparado porque se vienen viajes y un lindo camino por recorrer", expresó.

Lo que se viene para Lanús en el ámbito local e internacional

El Granate adeuda dos partidos del torneo local por su participación en la Recopa Sudamericana. El primer asterisco se borrará este miércoles desde las 21.30 cuando reciba la visita de Boca en La Fortaleza y luego tendrá que enfrentar a Argentinos Juniors en La Paternal en el partido pendiente de la sexta fecha (aún sin día y horario confirmado).

Mientras que en el plano internacional, Lanús aguarda por el sorteo de la Copa Libertadores de América. El mismo se realizará el jueves 19 de marzo y la fase de grupos comenzará en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo. Luego, habrá un receso por el Mundial 2026 y los octavos iniciarán el 11 de agosto.

El Granate ocupará el Bombo 2 en el sorteo y será su octava participación en el máximo trofeo sudamericano, del cual fue subcampeón en el 2017.