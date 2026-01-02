Así juega Matías Sepúlveda, el volante que quiere Lanús para la Copa Libertadores

Sepulveda, el polifuncional que quiere Lanús.

Lanús necesita potenciar el plantel de cara a lo que será su regreso a la Copa Libertadores y el apuntado que tiene la dirigencia para cumplir los deseos de Mauricio Pellegrino es el mediocampista Matías Sepúlveda, la figura de Universidad de Chile.

Sepúlveda fue uno de los mejores futbolistas que tuvo la U. de Chile en la última temporada, siendo además uno de los más destacados del equipo que fue eliminado por el Granate en las semifinales de la Copa Sudamericana. Y eso no pasó desapercibido por Guidi y Cabrero, ya que lo quieren sumar a sus filas en este mercado de pases.

De acuerdo a lo informado por el periodista Nicolás Gómez Cortez, Lanús tendría encaminada la contratación de este talentoso mediocampista, que juega por la banda izquierda y podría convertirse en un buen socio para Marcelino Moreno con miras a la nueva temporada. “Está muy cerca de ser jugador de Lanús”, destacó el periodista en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Ngomezcortes/status/2007155755796103426&partner=&hide_thread=false Matias Sepulveda se acerca a Lanús. El volante de 26 años, actualmente jugador de la Universidad de Chile @udechile muy cerca de convertirse en jugador de Lanús.#MercadoDePases #Lanus #universidadechile #udechile pic.twitter.com/HyUUrQ65Nd — Nicolas Gomez Cortes (@Ngomezcortes) January 2, 2026 Sepúlveda, de 26 años, se destaca por su versatilidad, ya que también puede jugar de lateral y de volante mixto, tanto por derecha como por izquierda, pero también por tener buen remate de media distancia (tiene varios goles por esa vía). Además, en posición ofensiva, es un buen generador de juego y la cantidad de asistencias que tiene en su carrera es una muestra de eso: dio 21 pases gol hasta el momento.

Las virtudes de Matías Sepúlveda que seducen en Lanús Este mediocampista, que suma un partido en la selección mayor de Chile, se incorporó a la Universidad de Chile a principio de 2024 tras un buen paso por O’Higgins (93 partidos, cinco goles y cinco asistencias), pero con el tiempo se afianzó como pieza clave del equipo del lomense Gustavo Álvarez. matias sepulveda lanus universidad de chile El apuntado de Lanús suma 20 goles en su carrera. Desde su llegada, Matías Sepúlveda suma 75 partidos oficiales con la camiseta de la U. de Chile, con ocho goles y 10 asistencias. Sin embargo, lo mejor de este volante se vio en la última temporada, donde dio el gran salto: sumó 42 partidos (40 como titular), convirtió cinco goles y brindó 8 pases gol. Y esto es lo que vio Lanús, que lo quiere sumar al plantel para la próxima Copa Libertadores. Las mejores jugadas de Matías Sepúlveda Embed - Mejores jugadas y goles del Tucu Sepúlveda en Universidad de Chile

