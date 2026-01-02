viernes 02 de enero de 2026
2 de enero de 2026
Fuerte apuesta.

Así juega Matías Sepúlveda, el volante que quiere Lanús para la Copa Libertadores

El mediocampista de Universidad de Chile, de gran rendimiento en 2025, es el apuntado por Mauricio Pellegrino para reforzar al equipo en este mercado de pases.

Lanús necesita potenciar el plantel de cara a lo que será su regreso a la Copa Libertadores y el apuntado que tiene la dirigencia para cumplir los deseos de Mauricio Pellegrino es el mediocampista Matías Sepúlveda, la figura de Universidad de Chile.

De acuerdo a lo informado por el periodista Nicolás Gómez Cortez, Lanús tendría encaminada la contratación de este talentoso mediocampista, que juega por la banda izquierda y podría convertirse en un buen socio para Marcelino Moreno con miras a la nueva temporada. “Está muy cerca de ser jugador de Lanús”, destacó el periodista en su cuenta de X.

Sepúlveda, de 26 años, se destaca por su versatilidad, ya que también puede jugar de lateral y de volante mixto, tanto por derecha como por izquierda, pero también por tener buen remate de media distancia (tiene varios goles por esa vía). Además, en posición ofensiva, es un buen generador de juego y la cantidad de asistencias que tiene en su carrera es una muestra de eso: dio 21 pases gol hasta el momento.

Las virtudes de Matías Sepúlveda que seducen en Lanús

Este mediocampista, que suma un partido en la selección mayor de Chile, se incorporó a la Universidad de Chile a principio de 2024 tras un buen paso por O’Higgins (93 partidos, cinco goles y cinco asistencias), pero con el tiempo se afianzó como pieza clave del equipo del lomense Gustavo Álvarez.

matias sepulveda lanus universidad de chile
Desde su llegada, Matías Sepúlveda suma 75 partidos oficiales con la camiseta de la U. de Chile, con ocho goles y 10 asistencias. Sin embargo, lo mejor de este volante se vio en la última temporada, donde dio el gran salto: sumó 42 partidos (40 como titular), convirtió cinco goles y brindó 8 pases gol. Y esto es lo que vio Lanús, que lo quiere sumar al plantel para la próxima Copa Libertadores.

Las mejores jugadas de Matías Sepúlveda

Embed - Mejores jugadas y goles del Tucu Sepúlveda en Universidad de Chile

