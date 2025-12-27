Lanús, entre los 10 mejores clubes de Sudamérica en el 2025 según el ranking de la IFFHS

Lanús hizo historia en el 2025. La conquista de la Copa Sudamericana 2025 todavía se sigue celebrando en cada rincón de La Fortaleza, pero más aún con la noticia de que el Granate finalizará este año dentro de los diez mejores equipos del continente.

Es que en un año dominado por equipos brasileños, el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino es uno de los tres equipos argentinos que culminó en la tabla de los 10 mejores de Sudamérica en el ranking de la Federación de Historia y Estadística del Fútbol.

Con el calendario internacional ya cerrado, la IFFHS dio a conocer su tradicional ranking anual de clubes de Sudamérica. La tabla final dejó una doble lectura para el fútbol argentino: tres equipos como Racing, River y Lanús se encuentran dentro de la lista, pero dos históricos como Boca e Independiente quedaron afuera.

La Academia fue el mejor ubicado del trío: fruto de su recorrido continental durante la temporada, donde logró alzar la Recopa Sudamericana y alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores , logró el quinto puesto con 234 puntos.

Luego le sigue el Millonario, que, a pesar de no haber cumplido con las expectativas, logró hacerle frente al poderoso Palmeiras en cuartos de final, equipo que quedó en segundo lugar tras ser vencido por el Flamengo. Los de Nuñez se quedaron con el noveno puesto con 210 unidades.

Mientras que Lanús cerró el top 10 con 208 puntos, gracias a la obtención de la Copa Sudamericana en la final ante Atlético Mineiro. El Granate fue uno de los mejores equipos del año y jugará la próxima Copa Libertadores.

Tanto Boca como Independiente, los dos máximos ganadores internacionales del país, quedaron fuera de los 10 primeros. Para el xeneize el año no fue positivo ya que quedó eliminado del repechaje a la Copa Libertadores ante Alianza Lima, mientras que el Rojo de Avellaneda se quedó afuera de la Copa Sudamericana en una serie polémica ante la Universidad de Chile en los octavos de final.

lanus campeon sudamerica Lanús entre los 10 mejores equipos de Sudamérica.

El top 10 de clubes Conmebol según la IFFHS en el 2025

1- Flamengo – 400 puntos

2- Palmeiras – 378 puntos

3- Fluminense – 314 puntos

4- Botafogo – 264 puntos

5- Racing Club – 234 puntos

6- Atlético Nacional – 229 puntos

7- Liga de Quito – 216 puntos

8- Atlético Mineiro – 216 puntos

9- River Plate – 210 puntos

10- Lanús – 208 puntos

El ranking, elaborado con criterios matemáticos que ponderan torneos y resultados, confirma el dominio brasileño del año y marca un desafío para los gigantes argentinos de cara a la próxima temporada continental.