El nuevo desafío de Agustín Cardozo y Lanús: "Tendremos un año muy exigente"

A Lanús se le avecina un 2026 de mucha competencia y con grandes desafío. Por eso, de cara a un año en el que disputarán la Recopa Sudamericana y la Copa Libertadores , el mediocampista Agustín Cardozo fue claro y remarcó que tendrán “un año muy exigente” por delante.

El primer desafío internacional será ante el Flamengo , el campeón vigente de la Libertadores, y eso genera mucha ilusión por Guidi y Cabrero, teniendo en cuenta que enfrentará a uno de los poderosos del continente en busca de un nuevo título internacional.

¿Se queda o se va? Marcelino Moreno, en la mira de Racing: qué hará Lanús con el 10

Nuevo vínculo. Alexis Segovia, de Lanús, ahora es representado por un histórico de la Selección Argentina

Cardozo se refirió a este equipo brasilero, que cuenta con figuras del fútbol mundial, y lo definió como un de “gran billetera”, a la altura del fútbol europeo. “Seguramente en enero también incorporen buenos jugadores”, señaló.

El mediocampista, que fue uno de los pilares del equipo de Mauricio Pellegrino , analizó el andar del equipo durante 2025 y destacó lo hecho en el segundo semestre, en el que ganaron la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro y llegaron a instancias decisivas en el Torneo Clausura.

Lanús Copa Sudamericana Lanús festejó un nuevo título en Paraguay.

"El fútbol son momentos. Nosotros tuvimos el nuestro en el segundo semestre y pudimos lograr el objetivo. Siempre fuimos al frente y tiramos todos para el mismo lado", destacó en diálogo con el programa radial Cómo te va (DSports Radio FM 103.1).

Y entre las mayores virtudes, recalcó: "Fuimos regulares y llegamos lejos en todas las competencias, tanto en el Clausura como en la Sudamericana y en la Copa Argentina".

Por último, en esa misma línea, Agustín Cardozo ponderó el plantel granate y remarcó que “hay un gran grupo” para buscar grandes objetivos. “La competencia sana es importantísima para lograr objetivos. Cada uno tiene que esperar su momento y aprovecharlo. Tenemos un gran plantel y unos referentes bárbaros", concluyó.