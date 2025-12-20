sábado 20 de diciembre de 2025
El nuevo desafío de Agustín Cardozo y Lanús: "Tendremos un año muy exigente"

El mediocampista analizó el 2025, habló de la "gran billetera" de Flamengo y palpitó la próxima temporada, donde la Copa Libertadores será el gran objetivo.

Agustín Cardozo analizó el buen año de Lanús.

A Lanús se le avecina un 2026 de mucha competencia y con grandes desafío. Por eso, de cara a un año en el que disputarán la Recopa Sudamericana y la Copa Libertadores, el mediocampista Agustín Cardozo fue claro y remarcó que tendrán “un año muy exigente” por delante.

El primer desafío internacional será ante el Flamengo, el campeón vigente de la Libertadores, y eso genera mucha ilusión por Guidi y Cabrero, teniendo en cuenta que enfrentará a uno de los poderosos del continente en busca de un nuevo título internacional.

Cardozo se refirió a este equipo brasilero, que cuenta con figuras del fútbol mundial, y lo definió como un de “gran billetera”, a la altura del fútbol europeo. “Seguramente en enero también incorporen buenos jugadores”, señaló.

Lanús Copa Sudamericana
Lanús festejó un nuevo título en Paraguay.

"El fútbol son momentos. Nosotros tuvimos el nuestro en el segundo semestre y pudimos lograr el objetivo. Siempre fuimos al frente y tiramos todos para el mismo lado", destacó en diálogo con el programa radial Cómo te va (DSports Radio FM 103.1).

Y entre las mayores virtudes, recalcó: "Fuimos regulares y llegamos lejos en todas las competencias, tanto en el Clausura como en la Sudamericana y en la Copa Argentina".

Por último, en esa misma línea, Agustín Cardozo ponderó el plantel granate y remarcó que “hay un gran grupo” para buscar grandes objetivos. “La competencia sana es importantísima para lograr objetivos. Cada uno tiene que esperar su momento y aprovecharlo. Tenemos un gran plantel y unos referentes bárbaros", concluyó.

