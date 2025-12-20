El nuevo desafío de Agustín Cardozo y Lanús: "Tendremos un año muy exigente"

A Lanús se le avecina un 2026 de mucha competencia y con grandes desafío. Por eso, de cara a un año en el que disputarán la Recopa Sudamericana y la Copa Libertadores, el mediocampista Agustín Cardozo fue claro y remarcó que tendrán “un año muy exigente” por delante.
El primer desafío internacional será ante el Flamengo, el campeón vigente de la Libertadores, y eso genera mucha ilusión por Guidi y Cabrero, teniendo en cuenta que enfrentará a uno de los poderosos del continente en busca de un nuevo título internacional.
Cardozo se refirió a este equipo brasilero, que cuenta con figuras del fútbol mundial, y lo definió como un de “gran billetera”, a la altura del fútbol europeo. “Seguramente en enero también incorporen buenos jugadores”, señaló.
"El fútbol son momentos. Nosotros tuvimos el nuestro en el segundo semestre y pudimos lograr el objetivo. Siempre fuimos al frente y tiramos todos para el mismo lado", destacó en diálogo con el programa radial Cómo te va (DSports Radio FM 103.1).
Y entre las mayores virtudes, recalcó: "Fuimos regulares y llegamos lejos en todas las competencias, tanto en el Clausura como en la Sudamericana y en la Copa Argentina".
Por último, en esa misma línea, Agustín Cardozo ponderó el plantel granate y remarcó que “hay un gran grupo” para buscar grandes objetivos. “La competencia sana es importantísima para lograr objetivos. Cada uno tiene que esperar su momento y aprovecharlo. Tenemos un gran plantel y unos referentes bárbaros", concluyó.