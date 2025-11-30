Lanús ya conoce a su rival para la Recopa Sudamericana: Será Flamengo, el campeón de la Copa Libertadores

Lanús y Flamengo ya chocaron en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2012.

Lanús ya tiene rival para la Recopa Sudamericana , ya que después de la final de la Copa Libertadores se conoció que Flamengo será su adversario. El Mengao se impuso por 1 a 0 sobre el Palmeiras en Lima, Perú , y de esta manera chocará contra el Granate , ganador de la Copa Sudamericana.

Para Lanús será su segunda Copa Sudamericana , ya que la primera fue en 2014 cuando cayó ante Atlético Mineiro . Por su parte, Flamengo acumula dos antecedentes recientes en la competición: un triunfo ante Independiente del Valle en 2020 y una derrota frente al mismo rival en 2023.

El primer capítulo de la final se disputará el 18 de febrero, en el estadio de Lanús , que buscará hacerse fuerte como local. La vuelta está programada para el 25 de febrero en Brasil , donde Flamengo intentará cerrar la serie ante su público en el Maracaná de Río de Janeiro . En caso de empate en el resultado global, el campeón se definirá mediante tiros desde el punto penal.

Con esta decisión, el trofeo se mantendrá como el primer título internacional de Sudamérica en disputa en la temporada 2026.

Los antecedentes entre Lanús y Flamengo

Aunque nunca se enfrentaron en una final, Lanús y Flamengo ya coincidieron en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2012.

En aquella ocasión:

En Argentina empataron 1-1 .

En Río de Janeiro, Flamengo se impuso con un contundente 3-0.

Más de una década después, volverán a verse las caras, ahora con un título continental en juego.

La amistad entre Lanús y Flamengo

Durante aquel partido del 2012, se inició una amistad entre las hinchada de Lanús y Flamengo. Durante la fase de grupos de la Copa Libertadores de ese año ambas parcialidades comenzaron a tener una buena relación, la cual sigue hasta este presente.

Desde entonces, es común ver banderas que incluyen escudos de ambos equipos e hinchas del Flamengo con camiseta de Lanús y viceversa. En la última Copa Sudamericana se pudo ver a los hinchas de Flamengo que se unieron con los de Lanús en la previa del choque del Granate ante Fluminense en Río de Janeiro. Luego de la clasificación del equipo de Mauricio Pellegrino a las semifinales, los hinchas del Mengao se unieron a los cánticos de los hinchas de Lanús y celebraron al final del encuentro.

Lanús también recordó esta hermandad en redes sociales, al publicar la frase NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO!, lema de batalla del Flamengo. Por lo tanto, se vivirá un clima particular en la final de la Recopa Sudamericana con dos hinchadas amigas, pero que buscarán el título.