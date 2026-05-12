martes 12 de mayo de 2026
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12 de mayo de 2026
Violencia de género.

Ingeniero Budge: denunció a su expareja por una golpiza y aseguró que quiso cortarle la cara con vidrios

La víctima afirmó que el agresor estaba alcoholizado y bajo efectos de drogas. La Justicia intervino con una perimetral y un botón antipánico. El caso quedó en manos de la UFI 12 de Lomas de Zamora.

Las marcas en el rostro de la víctima del grave caso de violencia de género.

Las marcas en el rostro de la víctima del grave caso de violencia de género.

Una joven vecina de Ingeniero Budge denunció a su expareja por un grave episodio de violencia de género ocurrido días atrás durante la madrugada en su vivienda: "Me quiso cortar la cara con vidrios", aseguró en la denuncia.

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“Es mi expareja, tenemos división de bienes, él vive abajo y yo arriba. Es la primera denuncia que le hice, pero yo estoy toda lastimada”, expresó a este medio. Además, aseguró que familiares del acusado le pidieron que no avanzara judicialmente por el hijo que tienen en común.

En sus redes sociales, la denunciante publicó un mensaje en el que detalló la violenta situación que incluyó golpes de puño, palos y hasta habría intentado cortarle el rostro con vidrios. Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió heridas y marcas en distintas partes del cuerpo.

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La denuncia por violencia de género.

La denuncia por violencia de género.

La denuncia por violencia de género

La denunciante también cuestionó la respuesta recibida en la comisaría. “Me dijeron que no podían hacer nada porque no vieron cómo me pegaba, cuando yo estaba toda marcada por los golpes”, manifestó a La Unión.

En su testimonio, la mujer sostuvo que el agresor se encontraba “alcoholizado y bajo algún efecto de droga” al momento del ataque.

Tras la denuncia, la Justicia dispuso una restricción perimetral y la entrega de un botón antipánico para resguardar a la víctima. La causa es investigada por la UFI 12 de Lomas de Zamora.

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