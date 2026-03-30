Su ex la golpeó salvajemente en Lomas de Zamora y no le dan la perimetral: "Me va a matar"

Una joven denunció haber sido atacada a golpes por su expareja en el centro de Lomas de Zamora . Asegura que no puede salir a la calle por miedo y exige que le otorguen una perimetral.

La víctima de la brutal agresión se llama Moira y tiene 30 años. Según su denuncia , la brutal agresión ocurrió en la calle Bolívar al 700 , a pocas cuadras del polo gastronómico Las Lomitas . El responsable fue su exnovio, con quien mantuvo una relación de pocos meses, hasta que se enteró que tenía problemas de adicción.

El sábado 21 de marzo por la madrugada, el sujeto encontró a Moira en la calle y comenzó a agredirla, provocándole graves heridas. “Me vino de atrás, me agarró de los pelos. Todavía me duele el cuero cabelludo. Me arrastró por una vereda de todo empedrado, de adoquines enormes. Por eso tengo todo el cuerpo golpeado, tengo una costilla toda rota. Me revolcó como 100 metros y no me soltaba. Me salvó la alarma vecinal ”, detalló la víctima.

Además de golpearla, su expareja le sacó algunas pertenencias y la amenazó de muerte. “Me robó la cartera, me hizo mier… el celular y me decía 'hija de p…, te voy a matar, te voy a matar' . Ya me amenazó con que me va a matar todos los días. Es ladrón, drogadicto y degenerado”, sostuvo Moira.

bolivar La calle Bolívar, en Lomas de Zamora, donde ocurrió la brutal agresión.

La denuncia no avanza: "Me va a matar"

Tras el violento episodio de violencia de género, la joven fue a hacer la denuncia a la Comisaría 1ª de Lomas de Zamora y a los Tribunales de Lomas pedir una orden de restricción perimetral y un botón antipánico. Sin embargo, se encontró con insólitas trabas burocráticas. “Fui a la fiscalía, le muestro la denuncia para pedir la perimetral y el botón antipánico, y me dicen que el fiscal no está notificado. ¿Me tienen que matar para que me den el botón antipánico?”, se quejó.

“Vivo con miedo, estoy medicada, con ataques de pánico. Es un calvario lo que estoy viviendo con este hombre que vive acá a 10 cuadras. Fui a la comisaría tres veces y en la fiscalía me dijeron que todavía no estaban notificados de mi causa”, amplió en diálogo con Crónica TV.

moira Moira, la víctima.

Como si fuera poco el temor de encontrárselo por la calle, Moira reveló que el agresor utiliza perfiles falsos en redes sociales para hostigarla. “Sigo recibiendo amenazas porque él se crea perfiles por todos lados. Me manda videos obscenos con otra mujer, me dice 'voy a venir a la puerta de tu casa y te voy a balear'”, denunció la joven.

El caso está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº17 de Lomas de Zamora. La víctima pide ayuda con desesperación: “Me va a matar. Tengo miedo de que aparezca en cualquier momento”.