martes 12 de mayo de 2026
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12 de mayo de 2026
¡Qué bochorno!

El escandaloso error en Gran Hermano que desató polémica en las redes sociales

Un error en el porcentaje de los votos del público en Gran Hermano generó un revuelo en las redes sociales. Santiago del Moro intentó minimizarlo.

Santiago del Moro explicó el error en Gran Hermano.&nbsp;

Santiago del Moro explicó el error en Gran Hermano. 

En un momento de la Gala de Eliminación, Santiago del Moro pidió que mostraran en pantalla los porcentajes de votación para sostener el suspenso.

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Lo que siguió fue un bochorno en vivo cuando la placa mostró 53,1% para una de las jugadoras y 56,9% para la otra, cifras que juntas superaban el 100% y alcanzan el 110%.

El conductor intentó manejar la situación al volver de la tanda comercial. "Hubo un error de tipeo de la escribana", explicó Santiago del Moro, y agregó: "Igual nadie sabe cuál es cuál".

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Criticas contra Gran Hermano en las redes sociales.

Criticas contra Gran Hermano en las redes sociales.

Revuelo en las redes sociales por el error en Gran Hermano

En las redes sociales, en cambio, la reacción fue mucho más contundente y los seguidores de Gran Hermano estallaron de bronca con picantes posteos.

"Tongo", "Acomodados todos" y "El verdadero Gran Armado" fueron algunas de las expresiones que se multiplicaron en X, junto con una catarata de memes. Pocos creyeron que el error había sido involuntario. Finalmente, se confirmó que Daniela De Lucía fue eliminada con el 52,7% de los votos.

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