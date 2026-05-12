El escandaloso error en Gran Hermano que desató polémica en las redes sociales

Daniela De Lucía se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano Generación Dorada tras caer en un duelo con Danelik Galazán . Al margen de esta salida, hubo un error en el certamen de Telefe que generó un enorme revuelo.

En un momento de la Gala de Eliminación, Santiago del Moro pidió que mostraran en pantalla los porcentajes de votación para sostener el suspenso.

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Lo que siguió fue un bochorno en vivo cuando la placa mostró 53,1% para una de las jugadoras y 56,9% para la otra, cifras que juntas superaban el 100% y alcanzan el 110%.

El conductor intentó manejar la situación al volver de la tanda comercial. "Hubo un error de tipeo de la escribana", explicó Santiago del Moro, y agregó: "Igual nadie sabe cuál es cuál".

Sin título-1 Criticas contra Gran Hermano en las redes sociales.

Revuelo en las redes sociales por el error en Gran Hermano

En las redes sociales, en cambio, la reacción fue mucho más contundente y los seguidores de Gran Hermano estallaron de bronca con picantes posteos.

"Tongo", "Acomodados todos" y "El verdadero Gran Armado" fueron algunas de las expresiones que se multiplicaron en X, junto con una catarata de memes. Pocos creyeron que el error había sido involuntario. Finalmente, se confirmó que Daniela De Lucía fue eliminada con el 52,7% de los votos.