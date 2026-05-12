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12 de mayo de 2026
Todo o nada.

Cómo es la nueva placa planta en Gran Hermano Generación Dorada

Luego de la salida de Daniela de Lucía de Gran Hermano Generación Dorada, se anunció el regreso a la placa planta al certamen de Telefe.

Placa planta en Gran Hermano.&nbsp;

Placa planta en Gran Hermano. 

¿Qué había adentro de la valija? El comunicado informando que ahora todos están nominados para la próxima placa, denominada planta. Este martes los menos botados bajarán de la placa planta y el miércoles un jugador dejará la casa.

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Luego, la próxima Gala de Eliminación será el domingo 17, ya que el lunes 18 está la entrega de los premios Martín Fierro, que se verán en Telefe.

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Quiénes siguen en Gran Hermano

Con la salida de Daniela de Lucía, ahora hay 15 jugadores en competencia en el certamen de Telefe conducido por Santiago del Moro.

Ellos son: Gladys La Bomba Tucumana, Grecia Colmenares, Emanuel Di Gioia, Lolo Poggio, Pincoya, Danelik Galazan, Manuel Ibero Durigón, Catalina "Titi" Tcherkaski, Juani Car, Eduardo Carrera, Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Yanina Zilli, Luana Fernández y Tamara Paganini.

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Placa planta en Gran Hermano Generación Dorada.

Placa planta en Gran Hermano Generación Dorada.

Santiago del Moro ya adelantó que en los próximos días comenzará el repechaje, que le dará una nueva oportunidad a jugadores eliminados, como así también a aquellos que fueron expulsados o dejaron la casa de Gran Hermano por decisión médica o voluntad propia.

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