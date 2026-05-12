Así fue la partida de Daniela De Lucía de Gran Hermano Generación Dorada

Daniela De Lucía fue la nueva eliminada de la casa de Gran Hermano Generación Dorada . La coach motivacional cayó en el mano a mano, en el primer versus que tuvo en el certamen de Telefe, de la placa negativa y oculta ante Danelik Galazán.

En el arranque de la Gala de Eliminación , Santiago del Moro se comunicó con la casa para comunicar quiénes continuaban en juego, aunque dando a conocer también salvaciones “falsas” debido a que dio nombres de jugadores que no estaban nominados realmente.

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La primera salvada real fue Cinzia Francischiello , que avisó que “tengan cuidado los caciques”, en alusión a su reciente enfrentamiento con Emanuel Di Gioia . La novia de Dylan Gissi se salvó tras recibir únicamente el 4,8% de los votos para abandonar la casa.

Emanuel fue justamente el segundo salvado real. El ex Gran Hermano 2011 obtuvo el 11,9% de los votos en su contra y en sus festejos le envió un saludo de cumpleaños a su hija.

En tercer lugar se salvó Franco Zunino y quedó así el versus entre Danelik y Daniela. El entrenador oriundo de Berazategui había recibido el 18,7% de las elecciones del público del reality de Telefe.

image El anuncio de la partida de Daniela de Gran Hermano Generación Dorada.

La despedida de Daniela de Gran Hermano

Poco antes del cierre del programa, Santiago del Moro comunicó que Daniela era la nueva eliminada. Gran Hermano la despidió agradeciéndole por los buenos tratos y la educación que tuvo durante los casi tres meses que estuvo en su casa.

A pedido de ella, Daniela, que recibió el 52,7 % de los votos en el versus, fue despedida con sus compañeros entonando para ella “Un velero llamado Libertad”, de José Luis Perales.