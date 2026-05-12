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12 de mayo de 2026
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El lomense Fran Carzino presenta "El Cuarto", su nuevo disco

Fran Carzino presenta el viernes “El Cuarto” y los temas de sus trabajos anteriores en Conurbania Parque de Banfield junto a su banda en formato de power trío.

Diario La Unión | Edgardo Solano
Por Edgardo Solano
El lomense Fran Carzino.&nbsp;

El lomense Fran Carzino. 

“Hice una gran búsqueda para este show y decidí que la banda se transforme un power trío. La banda va mutando de show a show y siempre somos muchos músicos y esta vez necesitaba algo más pequeño, más rockero”, le cuenta Fran Carzino a La Unión.

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Para esta presentación en el escenario de Conurbania Fran Carzino deja la guitarra criolla, su habitual compañera, para colgarse la eléctrica y hasta hacerse cargo de los solos.

“Lavanda” se completa con su novia Daniela Basiglio en el bajo y con Aldo Basiglio, tío de la bajista, un experimentado guitarrista que se reconvierte en baterista.

“Es volver a prender, es una cosa increíble cómo estamos sonando. Quería rockear en familia, algo chiquitito y primitivo”, explica el músico.

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Fran Carzino y

Fran Carzino y "Lavanda".

Fran Carzino, en vivo en Conurbania

En “El cuarto” Fran Carzino despliega una docena de canciones donde hay sonoridades cercanas al punk rock pasando por momentos más sutiles y hasta referencias a su infancia y su familia.

Con producción de Fernando Huertas, Fran Carzino puso su voz y tocó la gran mayoría de los instrumentos, junto con la colaboración de otros músicos. Parte de las canciones son de su autoría y en otras comparte los créditos.

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“Voy a estar presentando seis de las canciones del disco y también voy a hacer un repertorio ‘Francarzinesco”, con canciones de otros discos y algún cover”, adelanta.

El show lo van a estar abriendo Agustín Férez y Fernando Huertas con sus canciones. “Van a estar mi mamá y mi papa. Va a ser un show muy comunitario”, cierra Fran Carzino.

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