El lomense Fran Carzino lanzó "El Cuarto", su nuevo álbum

Fran Carzino lanzó "El Cuarto" , su nuevo álbum que llega después de “Roto”, donde el talentoso músico lomense despliega una docena de canciones donde hay sonoridades cercanas al punk rock pasando por momentos más sutiles y hasta referencias a su infancia.

“Justamente es mi cuarto disco. Esta vez lo armé como obra de teatro, que va más a allá de la música . El álbum está ambientado en un cuarto de juegos, y van pasando cosas ahí”, le cuenta Fran Carzino a La Unión.

El disco anterior, “Roto”, fue lanzado en un momento del fin de una relación del artista y este nuevo trabajo viene “arreglar” todo aquello.

El disco llega con “video lyric” en YouTube donde pueden verse varios integrantes de la familia del artista y hasta escuchar sus voces en algunos fragmentos.

Incluso aparece una suerte de alter ego del artista: “Hay momentos en los que canta Dino, un peluchito. Uso una voz infantil para poder decir cosas adultas”.

Con producción de Fernando Huertas, Fran Carzino puso su voz y tocó la gran mayoría de los instrumentos, junto con la colaboración de otros músicos. Parte de las canciones son de su autoría y en otras comparte los créditos.

La presentación en sociedad del disco será 15 de mayo Conurbania Parque de Banfield, donde saldrá a escena con una puesta teatral.

Fran Carzino, una artista que no para

Fran Carzino es un artista emergente de Lomas de Zamora que, luego de integrar diferentes proyectos durante 10 años, comenzó su camino solista editando el primer material discográfico "Universo", en 2021.

El 2022 editó "La Vida Adulta" y "Existir" como cortes de su siguiente disco. Se suman "Tragicómico", "Fua" y "Cunita" (2023) con sus correspondientes videoclips.

A mediados de 2023 completa la publicación de esta obra bajo el nombre "Franco". “Roto” fue su tercer álbum y ahora sorprende con “El Cuarto”.