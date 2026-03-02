Furor por La Vela Puerca en Auditorio Sur de Temperley: entradas agotadas y nueva fecha.

La banda uruguaya La Vela Puerca vuelve a los escenarios del sur del conurbano con una doble fecha en el Auditorio Sur de Temperley que confirma su histórica conexión con el público bonaerense.

Tras agotar en tiempo récord la primera fecha prevista para este jueves 5 de marzo, el grupo anunció una nueva función para el viernes 6, también en el espacio ubicado en Meeks 1080, Temperley.

Dos décadas de historia en Temperley La banda liderada por Sebastián Teysera recorre más de dos décadas de historia y hará un repaso por buena parte de su discografía, combinando la potencia de sus temas más emblemáticos con canciones de sus trabajos más recientes, en un formato pensado para el vivo y la comunión con la gente.

La visita a Buenos Aires se da en el marco de una etapa de intensa actividad para la banda, que continúa girando por la región y reafirmando su lugar como uno de los nombres más convocantes del rock rioplatense.

Las últimas entradas para el show del viernes están a la venta en este link LA VELA PUERCA EN AUDITORIO SUR | CAF.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas Auditorio sur