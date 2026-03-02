Daniela De Lucía volvió a Gran Hermano luego de la muerte de su papá

Daniela volvió a Gran Hermano Generación Dorada.

Daniela De Lucía regreso a Gran Hermano Generación Dorada y ya está de nuevo en la casa más famosa del país. Había dejado la competencia de Telefe por la muerte de su papá y su vuelta se dio a apenas cuatro días del triste episodio.

“Estoy triste como con la despedida de cualquier ser querido, pero dije ‘bueno, ya pude despedirme y acompañar a mi mamá’. Así que listo, vine con ellos, que también los quiero”, explicó Daniela ante la sorpresa de los demás jugadores de Gran Hermano Generación Dorada.

Embed Qué dijo Daniela en su vuelta a Gran Hermano Generación Dorada Santiago del Moro se comunicó con la casa para oficializar que Daniela toma el mismo lugar que dejó cuando ocurrió el trágico suceso, y que no es la primera vez en el mundo que sucede algo así en Gran Hermano.

“Fue un golpazo, pero estuve bien acompañada cuando recibí la noticia. Tanto ellos como ustedes y la producción son profesionales y grandes personas”, expresó en una charla con el conductor de Telefe.

image Daniela había dejado Gran Hermano Generación Dorada a solo 48 del comienzo del certamen por el fallecimiento de su papá, de 81 años, y partió a Tandil para estar junto a su familia. A través de un comunicado, Telefe había informado que el padre de la participante falleció tras complicaciones de salud que habían derivado en una internación previa.

