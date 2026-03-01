Qué pasó entre Yanina Zilli de Gran Hermano Generación Dorada y Luis Miguel

Yanina Zilli es una de las participantes de Gran Hermano Generación Dorada y ganó popularidad en los ’90 por su labor como vedette, humorista y actriz. También quedó en el centro de la escena por su romance con Luis Miguel .

Todo comenzó cuando Yanina Zilli fue invitada a un cóctel donde Luis Miguel quedó deslumbrado por la vedette. "Cuando me vio, hizo reverencias a mi cuerpo", recordó. Aquella noche de pasión terminó en una confesión inesperada sobre el cantante.

Tristeza. De qué falleció el papá de Daniela de Lucía de Gran Hermano

Preocupación. Gran Hermano: qué pasará con Divina Gloria tras su salida de la casa

"Fue un touch and go... era un amor de persona, pero no tenía calle y no era mi tipo", rememoró la propia actriz en una vieja entrevista, donde contó que después de compartir unos tragos, pasaron la noche juntos.

Sobre su encuentro con el exitoso cantante, la jugadora de Gran Hermano Generación Dorada sentenció: "Se notaba que no tenía calle, era muy para adentro, un amor de persona pero no era mi tipo”.

Luis Miguel y figuras del fútbol

Durante su época de mayor exposición, Yanina Zilli fue vinculada sentimentalmente a figuras del mundo del fútbol, como Diego Maradona, Martín Palermo y Ricardo Bochini.

image Yanina Zilli llegó a Gran Hermano Generación Dorada.

La artista nacida en Arequito, Santa Fe, alcanzó gran popularidad en la década de 1990 al ser parte del teatro de revista y de ciclos televisivos humorísticos, producto de haber seguido su vocación artística y haberse mudado a Buenos Aires. Actuó en Brigada Cola, Los Benvenutto y Rompeportones; y trabajó con figuras como Hugo Sofovich, Emilio Disi, Miguel del Sel, Ana Acosta y Jorge Corona.

A los 36 años, Yanina Zilli fue madre por primera vez y decidió alejarse de los medios. Supo vivir en Mar del Plata y Miami, y hoy su nuevo hogar será la casa del reality más importante de la televisión.