domingo 01 de marzo de 2026
1 de marzo de 2026
Vintage.

Qué pasó entre Yanina Zilli de Gran Hermano Generación Dorada y Luis Miguel

Yanina Zilli, hoy en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, contó en su momento como fue su fugaz romance con Luis Miguel.

Yanina Zilli y Luis Miguel. 

Todo comenzó cuando Yanina Zilli fue invitada a un cóctel donde Luis Miguel quedó deslumbrado por la vedette. "Cuando me vio, hizo reverencias a mi cuerpo", recordó. Aquella noche de pasión terminó en una confesión inesperada sobre el cantante.

"Fue un touch and go... era un amor de persona, pero no tenía calle y no era mi tipo", rememoró la propia actriz en una vieja entrevista, donde contó que después de compartir unos tragos, pasaron la noche juntos.

Luis Miguel y figuras del fútbol

Durante su época de mayor exposición, Yanina Zilli fue vinculada sentimentalmente a figuras del mundo del fútbol, como Diego Maradona, Martín Palermo y Ricardo Bochini.

image
Yanina Zilli llegó a Gran Hermano Generación Dorada.

La artista nacida en Arequito, Santa Fe, alcanzó gran popularidad en la década de 1990 al ser parte del teatro de revista y de ciclos televisivos humorísticos, producto de haber seguido su vocación artística y haberse mudado a Buenos Aires. Actuó en Brigada Cola, Los Benvenutto y Rompeportones; y trabajó con figuras como Hugo Sofovich, Emilio Disi, Miguel del Sel, Ana Acosta y Jorge Corona.

A los 36 años, Yanina Zilli fue madre por primera vez y decidió alejarse de los medios. Supo vivir en Mar del Plata y Miami, y hoy su nuevo hogar será la casa del reality más importante de la televisión.

