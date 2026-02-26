Gran Hermano Generación Dorada: de qué falleció el papá de Daniela de Lucía

Todos los participantes de la edición de Gran Hermano Generación Dorada viven un momento de enorme tristeza luego de confirmarse la salida definitiva del certamen de Telefe de la jugadora Daniela de Lucía, debido a la muerte del papá de la jugadora.

Apenas 48 horas después de su ingreso, la escritora y coach debió abandonar el reality este miércoles para viajar a Tandil y despedir a su papá, cuyo fallecimiento fue comunicado oficialmente por la producción de Telefe.

A través de un comunicado, Telefe informó que el padre de la participante falleció tras complicaciones de salud que habían derivado en una internación previa.

Daniela, quien recibió contención psicológica inmediata dentro del confesionario, priorizó su realidad familiar. "Ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos", detalló el informe oficial.

image Daniela dejó Gran Hermano Generación Dorada.

Qué dijo la jugadora de Gran Hermano Generación Dorada

Horas después de cruzar la puerta, la propia Daniela se comunicó con el periodista Luis Ventura para llevar tranquilidad y explicar el cuadro clínico de su padre. "No lo esperábamos, pero una infección en escaras de la espalda y una infección urinaria en una persona de 81 años fue el fin", confesó conmovida.

A pesar del dolor, la ahora exjugadora rescató el valor de su breve paso por la televisión: "Fue una hermosa experiencia, pero ahora acompañando acá en la vida misma, la vida de verdad con la familia".