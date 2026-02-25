Kennys Palacios, el estilista de Wanda Nada, pide pista en Gran Hermano Generación Dorada

Kennys Palacios , conocido por ser el estilista, maquillador y amigo de Wanda Nara , ingresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada y confesó el peculiar objetivo que lo moverá a lo largo de la competencia en el certamen de Telefe .

En su video de presentación, Kennys Palacios contó que “comenzó desde abajo tocando puertas y pidiendo laburo”, lo cual le produce orgullo el día de hoy haber llegado tan lejos.

“Con Wanda hace 14 años que estamos juntos laburando. Nos volvimos amigos y familia, y al día de hoy seguimos trabajando”, comentó en su llegada la reality de Telefe.

“He sido muy fan de Gran Hermano, siempre lo digo, Gastón Trezeguet era mi jugador, Tamara Paganini, Marianela Mirra y muchos otros que todavía quedan en la imagen de todos los que vimos Gran Hermano. Entro a jugar, a ganar y a sacarles el dinero”, expresó Kennys sobre el peculiar objetivo que tiene.

image Kennys Palacios, en Gran Hermano Generación Dorada.

Kennys Palacios, fan de Gran Hermano

Este fan de Gran Hermano que ya tiene nombre propio en los medios había mostrado parte de su conocimiento sobre el reality en la edición anterior, cuando fue parte de Streams Telefe siguiendo gran parte de la competencia.

Ahora le toca demostrar dentro de la casa de la Generación Dorada qué es lo que puede hacer. Kennys Palacios fue despedido en el estudio por su pareja y por Mariano de la Canal, el recordado “fan de Wanda Nara” que ahora también es fan suyo.