Nazareno Pompei, de Los Andes a Gran Hermano Generación Dorada

En su presentación, el lomense comentó: “Soy de Lomas de Zamora, soy exfutbolista profesional. Hice la mayor parte de mi carrera en Los Andes, pasé por Deportivo Merlo y el último año que competí profesionalmente fue en Liniers”.

Y siguió: “Me di cuenta que ya el fútbol no me apasionaba, ya no lo vivía de la misma manera, creo que me puedo meter en el medio, así que me tengo mucha confianza para esto”.

Respecto a su carácter, Nazareno Pompei señaló: “La paso bien en todos lados, así que bueno, el que me tenga cerca o va a disfrutar conmigo y si le gusta el silencio la va a pasar como el cu...”.

image Nazareno Pompei, en pleno festejo con la camiseta de Los Andes.

“No vengo simplemente a ver si me hago conocido, a ver cómo me va o no, yo quiero ganarlo de verdad, siempre siento que me robo el show y esta vez no va a ser diferente”, lanzó.

El mensaje fue dejando un claro que no piensa quedar bajo la sombra del otro exfutbolista de la casa, Brian Sarmiento, identificado con Banfield.

Nazareno surgió del predio de Villa Albertina, debutó con la camiseta de Los Andes el 8 de diciembre de 2019, pero su primer gol con esa camiseta se hizo esperar y recién lo consiguió en septiembre de 2022.

Fue en un triunfo ante Ituzaingó. “Había que un pensamiento que no me podía sacar: 'no puede ser que me vaya de Los Andes sin hacer un gol. Por eso, el gol fue un desahogo increíble”, dijo en una entrevista con La Unión.