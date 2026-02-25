miércoles 25 de febrero de 2026
Se picó mal.

Barby Silenzi contra una fan de El Polaco: "Es una gronchísima"

Barby Silenzi rompió el silencio luego de los rumores señalaban una supuesta infidelidad de El Polaco con una joven y fue categórica con sus palabras.

Barby Silenzi rompió el silencio.&nbsp;

Barby Silenzi rompió el silencio. 

En medio de los rumores que comenzaron a correr, Barby Silenzi desmintió la relación de El Polaco con la fan de él llamada La Polaka y fue la lapidaria con la joven en una comunicación que mantuvo con El Trece.

La periodista contó que “se ve una bañadera con cortina y unos piecitos abajo como que había alguien metido en la bañadera y se ve un piecito... El problema es que él estuvo tocando en Tucumán... y muchas fans fueron a verlo, entre ellas una fan en particular que se llama La Polaka”.

Pochi se comunicó con la fan, que no quiso dar declaraciones, pero la que sí le respondió sobre la foto y la supuesta infidelidad fue Barby Silenzi.

La versión de Barby Silenzi

Barby Silenzi se desentendió de inmediato y dio su versión. “Ay, me río sola porque esa foto se la sacó cuando estábamos en Las Vegas. Justo yo me estaba bañando y él se estaba sacando fotos, así que nada, me mato de la risa”, disparó.

“¿Y esa? Es una fan gronchísima”, le apuntó sin filtro la bailarina a La Polaka cuando la periodista le mandó las fotos que circularon en las redes sociales.

Barby Silenzi aseguró: “si yo me tuviera que preocupar por cada foto que se saca con minas que lo van a ver, estaría internada reloca”.

El Polaco también se comunicó enojado para desmentir la versión de su amante: “Nadie dijo que la Polaka estuvo conmigo, o sea, no hablen pavadas. Yo subí una foto vieja del viaje que tuvimos con la familia donde se ve un pie... Es el pie de Barby en Las Vegas, no hablen pavadas.”

