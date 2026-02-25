Juan Botana lleva el Festival de Poesía al Palacio Lezama

El clásico Festival de Poesía de Juan Botana realizará tres encuentros en el Palacio Lezama de La Boca, y seguirá durante el resto del año en el Jardín Botánico y en otros escenarios, donde poetas se dan cita para compartir sus poemas a través de un micrófono abierto.

En el Palacio Lezama estará el jueves 26 de febrero y los viernes 6 y 20 de marzo, de 17 a 20 en Av. Martín García 346, auditorio de PB, La Boca, CABA. Y seguirá a partir de abril en el Jardín Botánico Carlos Thays, de Av. Santa Fe 3951, en Palermo, CABA, con entrada gratuita, y en otros escenarios.

Participarán poetas de la ciudad de Buenos Aires, Banfield, Lomas, Temperley, Llavallol, José Mármol, Adrogué, Avellaneda, Ramos Mejía, Monte Grande, Moreno, Olivos, Florencio Varela, Mar del Plata, Maschwitz, Vicente López, Villa Adelina, Lincoln, Lanús y Garín. También se sumarán a los encuentros desde México, España, Italia, Perú, Colombia y Venezuela.

Para ser parte de los encuentros hay que anotarse en los eventos de Facebook (Palacio Lezama) a través de las redes de Juan Botana o enviando un WhatsApp al 1161817440.

Juan Botana será el presentador

Juan Botana hará de presentador, leerá poemas de su libro “Flores plebeyas” y adelantará otros de “Flores plebeyas 2” para dar luego paso al Festival de Poesía.

Los interesados en participar del encuentro deberán poner “asistiré” en los eventos de Facebook siempre que puedan concurrir el 26/2 y el 6 y 20/3, y publicar sus poemas para conocerlos en el grupo de Facebook del Festival de Poesía.

“En los festivales leen infinidad de poetas, con un récord de público de 300 personas entre participantes y público. En febrero le sumamos dos fechas para que más poetas y artistas puedan participar, y recuperar el Palacio Lezama como espacio cultural”, expresó Juan Botana, creador del festival.